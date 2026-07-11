به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطان‌مراد عزیزی عصر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) نیازی به دریافت مجوز خروج از کشور از سازمان وظیفه عمومی فراجا ندارند و می‌توانند برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

وی افزود: تمامی مشمولان غیرغایب شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب حوزه‌های علمیه و متعهدان خدمت به دستگاه‌های دولتی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده و قصد زیارت عتبات عالیات در ماه‌های محرم و صفر، به‌ویژه ایام اربعین حسینی(ع) را دارند، می‌توانند تا ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ (پایان ماه صفر) بدون نیاز به سپردن وثیقه، برای یک‌بار از مجوز خروج از کشور بهره‌مند شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: متقاضیان می‌توانند برای دریافت این مجوز به صورت اینترنتی از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir اقدام کنند.

سرهنگ عزیزی با اشاره به شرایط دانشجویان در مهلت معرفی گفت: دانشجویانی که در مهلت معرفی در حال تحصیل هستند، می‌توانند حداکثر تا هفت روز پیش از پایان مهلت معرفی، از مجوز خروج از کشور ویژه پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) استفاده کنند.

وی اضافه کرد: متعهدان خدمت به دستگاه‌های دولتی که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده باشد نیز می‌توانند بدون سپردن وثیقه و به صورت اینترنتی از طریق سامانه سخا برای دریافت مجوز اقدام کنند؛ افرادی که تعهد آنان در سامانه ثبت نشده است باید برای ثبت آن به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کردستان در ادامه با بیان اینکه دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غیبت نیز مشمول این تسهیلات هستند، گفت: افرادی که تاریخ بازگشت آنان از عتبات عالیات یک روز پیش از تاریخ اعزام به خدمت باشد، می‌توانند برای دریافت یک‌بار مجوز خروج از کشور ویژه اربعین حسینی(ع) بدون نیاز به سپردن وثیقه از طریق سامانه سخا اقدام کنند.

سرهنگ عزیزی همچنین درباره مشمولان دارای پرونده معافیت اظهار کرد: افرادی که وضعیت معافیت سربازی آنان در زمینه کفالت، پزشکی یا موارد خاص، بدون سابقه غیبت در حال رسیدگی است، می‌توانند از مجوز خروج از کشور در ایام اربعین استفاده کنند. دارندگان معافیت موقت کفالت و پزشکی نیز از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان وظیفه حین خدمت که قصد زیارت عتبات عالیات را دارند، باید برای دریافت مجوز خروج از کشور از طریق نیروی انسانی یگان خدمتی خود اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کردستان در پایان از مشمولان و خانواده‌های آنان خواست برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به خدمت وظیفه عمومی، کانال سازمان وظیفه عمومی در پیام‌رسان‌های داخلی سروش، ایتا و روبیکا به نشانی khabaresarbazi@ را دنبال کنند.