تولید ۱۹درصدعسل کردستان درسنندج/فعالیت۳واحدپرورش ملکه زنبورعسل

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه و فروشگاه عسل و فرآورده های زنبور عسل به مناسبت روز جهانی غذا و به همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و تعاونی زنبورداران این شهرستان امروزیکشنبه به مدت ۱۰ روز در سینما بهمن سنندج دایر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه به منظور آشنایی مردم با خواص عسل طبیعی و فرآورده های آن هم چون گرده گل و ژل رویال و غیره برپا شده است.

فرید سپری اضافه کرد: ۱۲ زنبوردار حرفه ای شهرستان سنندج در این نمایشگاه محصولات خود را عرضه کردند.

وی به ظرفیت ها و شرایط مساعد زنبورداری در شهرستان سنندج اشاره کرد و اظهارداشت: وجود ۲۰۰ هزار هکتار مرتع، ۱۱ هزار هکتارباغ، ۳۸ هزار هکتار جنگل،۴ هزار هکتار علوفه در این شهرستان شرایط مساعدی برای پرورش زنبور عسل فراهم کرده است.

سپری عنوان کرد: ۵۷۲ نفر زنبوداری در این شهرستان ۳۱ هزار کندوی عسل که ۹۸ درصد آن مدرن است را مدیریت می کنند.

وی عملکرد گندوهای بومی را ۱.۵ کیلوگرم و کندوهای مدرن را ۶.۸ کیلوگرم ذکر کرد و گفت: براساس آمارموجود سال گذشته بالغ بر ۱۹۵ تن عسل در این شهرستان تولید شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با بیان اینکه آمار امسال هنوز جمع بندی نشده است، بیان کرد: در کل ۱۹ درصد تولید عسل استان مربوط به شهرستان سنندج است.

سپری اظهارداشت: در حال حاضر ۳ واحد پرورش ملکه زنبور عسل در سنندج وجود دارد که این نشان از ظرفیت های موجود این شهرستان در تولید و پرورش زنبورعسل است.

وی بیان کرد: تعاونی زنبورداران سنندج ۶۰۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۲۲۰ نفر عضو فعال هستند.