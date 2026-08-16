کشف ۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در سقز

بهزاد فتاحی در گفتوگو با خبرنگار مهر از کشف و جمعآوری ۳۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز با توان مصرفی ۱۰۵ کیلووات در سه واحد مسکونی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با همکاری نیروهای انتظامی شهرستان و پس از دریافت مجوزهای قضایی انجام شد و طی آن ۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی افزود: دستگاههای شناساییشده در سه مکان مسکونی مستقر بودند و مجموع توان لحظهای مصرف برق آنها به حدود ۱۰۵ کیلووات میرسید.
مدیر توزیع برق شهرستان سقز با اشاره به میزان مصرف این تجهیزات عنوان کرد: برق مصرفی این تعداد ماینر در مدت یک ماه، معادل مصرف حدود ۳۰۰ خانوار است و همین موضوع ضرورت مقابله با فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز را دوچندان میکند.
فتاحی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز علاوه بر افزایش بار شبکه، میتواند در تأمین پایدار برق و مدیریت مصرف اختلال ایجاد کند، بنابراین شناسایی و برخورد با این موارد با جدیت دنبال میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ حوادث برق، پلیس ۱۱۰ یا سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.
مدیر توزیع برق شهرستان سقز خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در نقاط مختلف استان کردستان کشف و ضبط شده است.
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