  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

نمایش مستندی به یاد قربانیان فاجعه سینما رکس آبادان

نمایش مستندی به یاد قربانیان فاجعه سینما رکس آبادان

همزمان با سالروز فاجعه سینما رکس آبادان، مستند «سینه‌ما رکس» با حضور میترا مهتریان و آنتونیا شرکا در موزه سینمای ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، مستند «سینه‌ما رکس» ۲۸ مرداد ساعت ۱۷ در سالن فردوس موزه سینمای ایران نمایش داده می‌شود و پس از آن نشستی با حضور میترا مهتریان تهیه کننده، نویسنده و کارگردان و آنتونیا شرکا منتقد سینما برگزار خواهد شد.

چهار دهه پس از حادثه سینما رکس، همچنان این واقعه در حافظه مردم آبادان و در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران زنده است.

مستند «سینه‌ما رکس» نیز با تمرکز بر همین خاطره و روایت، فرصتی برای بازگشت به گذشته و شنیدن صداهایی است که سال‌ها پس از فاجعه همچنان از آن شب و پیامدهایش سخن می‌گویند.

در توضیح این فیلم آمده است: «۴۱ سال بعد که سراغی از بازماندگان گرفتیم، تازه باورمان شد که زمان همیشه هم حلال مشکلات نیست؛ فقط گاهی به رسوب وامی‌داردشان. ای وای از ترکیب ناباوری و فراموش‌شدگی.»

کد مطلب 6918235
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه