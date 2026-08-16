نمایش مستندی به یاد قربانیان فاجعه سینما رکس آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، مستند «سینه‌ما رکس» ۲۸ مرداد ساعت ۱۷ در سالن فردوس موزه سینمای ایران نمایش داده می‌شود و پس از آن نشستی با حضور میترا مهتریان تهیه کننده، نویسنده و کارگردان و آنتونیا شرکا منتقد سینما برگزار خواهد شد.

چهار دهه پس از حادثه سینما رکس، همچنان این واقعه در حافظه مردم آبادان و در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران زنده است.

مستند «سینه‌ما رکس» نیز با تمرکز بر همین خاطره و روایت، فرصتی برای بازگشت به گذشته و شنیدن صداهایی است که سال‌ها پس از فاجعه همچنان از آن شب و پیامدهایش سخن می‌گویند.

در توضیح این فیلم آمده است: «۴۱ سال بعد که سراغی از بازماندگان گرفتیم، تازه باورمان شد که زمان همیشه هم حلال مشکلات نیست؛ فقط گاهی به رسوب وامی‌داردشان. ای وای از ترکیب ناباوری و فراموش‌شدگی.»