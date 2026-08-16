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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

امام جمعه قشم: مسجد باید به پایگاه تربیت و هدایت اجتماعی تبدیل شود

امام جمعه قشم: مسجد باید به پایگاه تربیت و هدایت اجتماعی تبدیل شود

قشم- امام جمعه قشم با تأکید بر ضرورت بازتعریف کارکردهای مسجد، گفت: مسجد نباید صرفاً محل برگزاری نماز باشد، بلکه باید به محور تربیت، آموزش، فرهنگ و هدایت اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی عصر یکشنبه در جلسه توانمندسازی ائمه جماعات شهرستان قشم، با اشاره به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، اظهار کرد: مسجد یک ظرفیت بزرگ اجتماعی و تربیتی است که باید کارکردهای واقعی آن در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی و اجتماعی بیش از گذشته فعال شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان مسجد و مدرسه افزود: ارتباط ائمه جماعات با دانش‌آموزان و نوجوانان باید تقویت شود، چراکه ظرفیت ارتباطی امام جماعت با نسل جدید بسیار فراتر از محدوده فعلی فعالیت مساجد است و می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد انس و پیوند عمیق‌تر میان نوجوانان و مسجد بهره گرفت.

امام جمعه قشم ادامه داد: در برنامه‌ریزی و طراحی شهری نیز باید به ارتباط میان مسجد و مدرسه توجه شود و این دو مرکز در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه مسجد در صورت ایفای صحیح نقش آموزشی و تربیتی خود می‌تواند بخشی از فاصله‌های عاطفی و تربیتی میان خانواده و فرزندان را کاهش دهد.

حاجبی با اشاره به پیشینه تاریخی مسجد در تمدن اسلامی، بیان کرد: بسیاری از مراکز علمی بزرگ جهان اسلام از دل مساجد شکل گرفته‌اند و این سابقه نشان می‌دهد که در فرهنگ اسلامی، مسجد همواره تنها محل عبادت نبوده و با آموزش، علم و تربیت پیوندی عمیق داشته است.

وی امام جماعت را یکی از ارکان اصلی مدیریت و حیات اجتماعی مسجد دانست و تصریح کرد: امام جماعت نباید نقش خود را به اقامه نماز محدود کند، بلکه باید در عرصه‌های هدایتگری، تربیت، اخلاق و ارتباط اجتماعی نیز حضور مؤثر داشته باشد و برای ایفای این مسئولیت، شایستگی‌های لازم را در خود تقویت کند.

امام جمعه قشم با اشاره به حساسیت جایگاه امام جماعت در میان مردم گفت: رفتار، اخلاق و سبک زندگی امام جماعت همواره مورد توجه مردم است و فردی که در محراب مسجد قرار می‌گیرد باید در تقوا، اخلاق و رفتار اجتماعی الگوی جامعه باشد.

حاجبی همچنین بر ضرورت استمرار ارتباط ائمه جماعات با مردم تأکید کرد و گفت: مسجد می‌تواند حلقه اتصال مردم، دین و جامعه باشد و امام جماعت در ایجاد و تقویت این ارتباط نقشی محوری دارد.

وی در پایان، استمرار دوره‌ها و برنامه‌های توانمندسازی ائمه جماعات را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه مسجد، تقویت کارکردهای تربیتی و اجتماعی آن و استفاده هدفمند از ظرفیت ائمه جماعات برای ارتباط با نسل نوجوان و جوان باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

کد مطلب 6918324

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