به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در نشست روسای اتحادیههای صنفی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی اظهار کرد: اگر بخواهیم مسائل اجتماعی را حل کنیم، باید نهادهای اجتماعی و مدنی را تقویت کنیم.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم این است که باید به یکدیگر گوش بدهیم و موضوع دیگر، گفتوگو کردن است؛ مسائل اجتماعی باید از مسیر گفتوگو و شنیدن متقابل دنبال شود.
استاندار قزوین با بیان اینکه یکی از دغدغههای امروز جامعه ناتوانی در گفتوگو است، تصریح کرد: گاهی حتی در خانواده یک زن و مرد، پدر و پسر یا مادر و دختر نمیتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند و این مسئله در محیطهای دانشگاهی و اجتماعی نیز ممکن است وجود داشته باشد.
نوذری خاطرنشان کرد: هر شهروند یک مسئولیت اجتماعی دارد و اگر این مسئولیت را بپذیریم، درد دیگران درد ما و غم دیگران غم ما خواهد بود.
وی ادامه داد: اگرچه ممکن است وضعیت زندگی فردی مناسب باشد، اما وقتی حال اطرافیان و جامعه خوب نباشد، رفاه فردی نیز نمیتواند رضایت واقعی ایجاد کند؛ بنابراین باید نسبت به مسائل پیرامون خود احساس مسئولیت داشته باشیم.
قزوین ظرفیتهای بینظیری برای گردشگری دارد
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری استان گفت: قزوین از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنعت، کشاورزی، لجستیک، کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب و بهویژه گردشگری برخوردار است.
نوذری با بیان اینکه قزوین هنوز به اندازه ظرفیتهایش معرفی نشده است، اظهار کرد: روزانه حدود ۱.۴ میلیون تردد در استان انجام میشود و در تعطیلات اخیر نیز میلیونها نفر از قزوین به سمت استانهای شمالی عبور کردند.
وی تأکید کرد: باید قزوین را به یک مقصد گردشگری تبدیل کنیم؛ چراکه حضور گردشگر میتواند فضای کسبوکار ایجاد کرده و موجب رونق فعالیت اصناف شود.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت سوغات استان گفت: باقلوا و دیگر سوغات شاخص قزوین باید بیشتر معرفی و تقویت شوند؛ چراکه این ظرفیتها هم هویت فرهنگی استان را حفظ میکنند و هم میتوانند به رونق اقتصادی کمک کنند.
نوذری همچنین بر ضرورت فعال بودن ظرفیتهای گردشگری در ایام تعطیل تأکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که ظرفیتهای گردشگری استان در روزهای تعطیل تعطیل باشند؛ چراکه گردشگری میتواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد قزوین باشد.
اصناف در کنار ایران ایستادند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی اصناف در شرایط جنگی اخیر گفت: در همین شرایط جنگی، اصناف در کنار ما و در کنار ایران بودند و به صورت ویژه از همراهی آنها تشکر میکنم.
استاندار قزوین با بیان اینکه ممکن است در برخی مسائل اختلافات سیاسی وجود داشته باشد، افزود: روی ایران که اختلافی نداریم و ایران امروز مورد هجمه گسترده دشمنان قرار گرفته است.
نوذری با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها تصریح کرد: فشارهای اقتصادی، تحریمهای شدید و مشکلات ایجادشده در گلوگاههای اقتصادی، آثار خود را در بازار و معیشت مردم نشان میدهد و من گرانی و سختی کار را درک میکنم.
وی ادامه داد: با وجود همین شرایط دشوار، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، استان قزوین پایینترین نرخ تورم کشور را داشته است که این نتیجه تلاش مجموعه اقتصادی استان و همراهی فعالان اقتصادی و اصناف است.
استاندار قزوین در پایان بر ضرورت تداوم همکاری میان مدیریت استان، اصناف، نهادهای اجتماعی و مردم برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای استان تأکید کرد.
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