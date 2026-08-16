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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

داوران «قصه شهر جنگی» معرفی شدند؛ اعلام سه طرح برگزیده

داوران «قصه شهر جنگی» معرفی شدند؛ اعلام سه طرح برگزیده

اعضای هیئت داوران فراخوان «قصه شهر جنگی» آثار برگزیده این رویداد را معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویرشهر، هیئت داوران «قصه شهر جنگی» متشکل از محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، محمدحسین مهدویان فیلمنامه‌نویس و کارگردان، محمدرضا منصوری تهیه‌کننده، میثم مولایی تدوینگر، مونا انوری‌زاده فیلمنامه‌نویس، هادی اسماعیلی مدیر فرهنگی و حسین کرمی مدیر فرهنگی پس از بررسی ۱۰۶ طرح فیلمنامه سینمایی ارسالی به دبیرخانه این رویداد، سه طرح را به عنوان آثار برتر انتخاب کردند.

بدون ترتیب و براساس حروف الفبا «تنهای تهران» نوشته علی بحرینی، «حرکت آخر» نوشته علیرضا مشهدی تفرشی و «هتل جنگ» نوشته محمد قربانی، طرح‌های برگزیده «قصه شهر جنگی» هستند.

این طرح‌ها با همراهی و نظارت گروهی از کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان شناخته شده، به فیلمنامه‌ای کامل تبدیل شده و توسط مؤسسه تصویر شهر به مرحله تولید خواهند رسید و نخستین رونمایی از آنها نیز در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر خواهد بود.

فراخوان «قصه شهر جنگی» (طرح فیلم داستانی بلند) را گروه «تهران سی‌نما» موسسه تصویر شهر ۱۹ اردیبهشت امسال با هدف گسترش روایت‌های خلاق و تأمل‌برانگیز درباره نسبت «جنگ» و «شهر» و تولید آثار شایسته با این موضوع منتشر کرد.

کد مطلب 6918244
ندا زنگینه

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