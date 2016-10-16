۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

نیکلا استرجن خبر داد:

احتمال برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند تا قبل از ۲۰۲۰

وزیر اول اسکاتلند می گوید با توجه به تحقق برگزیت، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که اسکاتلندی ها تا پیش از سال میلادی ۲۰۲۰ همه پرسی استقلال برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند امروز یکشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد این بخش از بریتانیا تا پیش از فرا رسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی همه پرسی جدیدی را در راستای حصول استقلال انجام خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا همه پرسی جدایی اسکاتلند از انگلستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی انجام خواهد شد، گفت: به گمان من با توجه به وضعیت موجود (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند نیز امری بسیار محتمل است.

کنایه استرجن از این بابت است که اسکاتلندی ها در مقایسه با سایر بخش های بریتانیا به طور عمده در قضیه برگزیت به تداوم حضور در اتحادیه رای دادند.

در حال حاضر هم اشتیاق برای حفظ موقعیت در بدنه اروپای واحد موجب شده تا اسکاتلندی ها یک بار دیگر زمزمه برگزاری همه پرسی استقلال را سر دهند.

اظهارات استرجن در حالی مطرح می شود که همه پرسی که دو سال پیش به منظور استقلال اسکاتلند برگزار شد، با شکست همراه بود.

مریم خرمایی

