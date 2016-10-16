احتمال برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند تا قبل از ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند امروز یکشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد این بخش از بریتانیا تا پیش از فرا رسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی همه پرسی جدیدی را در راستای حصول استقلال انجام خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا همه پرسی جدایی اسکاتلند از انگلستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی انجام خواهد شد، گفت: به گمان من با توجه به وضعیت موجود (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند نیز امری بسیار محتمل است.

کنایه استرجن از این بابت است که اسکاتلندی ها در مقایسه با سایر بخش های بریتانیا به طور عمده در قضیه برگزیت به تداوم حضور در اتحادیه رای دادند.

در حال حاضر هم اشتیاق برای حفظ موقعیت در بدنه اروپای واحد موجب شده تا اسکاتلندی ها یک بار دیگر زمزمه برگزاری همه پرسی استقلال را سر دهند.

اظهارات استرجن در حالی مطرح می شود که همه پرسی که دو سال پیش به منظور استقلال اسکاتلند برگزار شد، با شکست همراه بود.