به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در خبری اختصاص از پیش نویس بیانیه نشست روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم روسیه خبر داد.

این پایگاه آمریکائی اعلام کرد: پیش نویس بیانیه نشست دیپلمات های اتحادیه اروپا برای اولین بار روسیه را به صورت شفاف به دلیل نقش این کشور در بمباران های سوریه محکوم کرده است.

فارین پالیسی در ادامه مدعی شد: این پیش نویس نشان می دهد که در جلسه فردا قرار است تنی چند از مقامات روسیه به دلیل بمباران های حلب و ادامه محاصره این منطقه در سوریه مورد تحریم های بیشتر قرار گیرند.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه اعلام کرده بود: «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است در نشست شورای اروپا پیشنهادی مبنی بر افزایش اعمال تحریم های اروپا علیه روسیه را مطرح کند. این تحریم ها شامل صنایع نظامی و هواپیمایی است.

رسانه های آلمان همچنین اعلام کرده بودند که دولت این کشور به شدت خواهان افزایش سطح تحریم ها علیه روسیه است.