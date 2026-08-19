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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی کرمانی‌ها ۱۶۰ لیتر شد

سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی کرمانی‌ها ۱۶۰ لیتر شد

کرمان- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از افزایش سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سالاری‌فر، پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های استاندار کرمان و در راستای رفع مشکلات ایجادشده برای شهروندان اظهار کرد: سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان کرمان از ابتدای شهریورماه به ۱۶۰ لیتر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت، تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت خارج از طرح کدینگ در استان کرمان نیز دو برابر خواهد شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ادامه داد: برای رفاه حال گردشگران و مسافران ورودی به استان، در شمال استان نیز تمامی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی از طرح کدینگ خارج شده‌اند. همچنین تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین سهمیه مسافران و گردشگران در جایگاه‌های خارج از کدینگ در نظر گرفته شده است.

سالاری‌فر، همچنین درباره سهمیه خودروهای خدماتی و عمومی گفت: سهمیه تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌ها، خودروهای امدادی و انتظامی، خودروهای تعلیم رانندگی و همچنین خودروهای خدماتی دستگاه‌های اجرایی و طرف قرارداد شرکت‌های صنعتی معدنی، از پنج لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش به هشت لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر افزایش یافت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اشکال، تخلف یا مشکل در جایگاه‌های عرضه سوخت و کارت‌های سوخت، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند.

کد مطلب 6921280

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      4 1
      پاسخ
      متاسفم
    • حسن IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      8 0
      پاسخ
      تاکسی اینتر نتی اصلا سهمیه بنزین نداره متوجه هستین

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