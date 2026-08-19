صابر ابر با ۱۴ هنرمند دیگر در «صُلب»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی تجسمی با عنوان «صُلب» به مدیریت هنری مهرداد افسری، از روز جمعه، ۳۰ مرداد در گالری آرتیبیشن همزمان با رویداد «ماه هنر» برگزار خواهد شد.

هنرمندان این نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا عبارتند از صابر ابر، مجتبا امینی، امید امیدواری، مجید بیگلری، وحید دشتیاری، رضا رسولی، تهمینه شرافت، بهرنگ صمدزادگان، شادی قدیریان، مرجان قربانی، زهرا قیاسی، شعیب گرگانی، امیر معبد، امید مهدیزاده و آنیتا هاشمی مقدم.

در بیانیه نمایشگاه به قلم مهرداد افسری، بیان شده است: «این نمایشگاه درباره‌ پانزده هنرمند نیست. حتی درباره‌ پانزده اثر نیز، نیست. آنچه اینجا به نمایش درآمده، پانزده پاسخ به یک پرسش مشترک نیست، پانزده شیوه‌ متفاوت برای ناتمام گذاشتن پاسخِ یک پرسش است.

کیوریتوری، در این پروژه، نه عمل انتخاب آثار، بلکه عمل ساختن است. ساختن شرایطی با متن، که در آن هیچ اثری نتواند به تنهایی سخن بگوید.

هر اثر، به اثر دیگر نیاز دارد.

به‌مانند هر سکوت، به صدایی دیگر.»

مخاطبان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان فرشته، روبه‌روی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۷۹۸، ساختمان آرتهال حضور پیدا کنند.