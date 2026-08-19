تقدیم ۲۲ شهید و ۱۸۸ مجروح یزدی در دو جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت استان، به تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای این معاونت در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به تجربه تلخ اما افتخارآمیز استان در بحران‌های یک‌ساله اخیر گفت: در جنگ ۱۲روزه، استان یزد ۱۱ شهید و ۶۴ مجروح تقدیم انقلاب کرد و در جنگ رمضان نیز ۱۱ شهید و ۱۲۴ مجروح داشتیم که برای ۷۴ نفر از این عزیزان، پرونده ایثارگری تکمیل شده است.

معاون استاندار یزد با بیان اینکه یزد نخستین استان کشور بود که «اتاق خبر جنگ» را تشکیل داد، تصریح کرد: بر اساس اعلام مراجع ذی‌صلاح، استان یزد در مدیریت جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، رتبه نخست کشوری را کسب کرد. اولویت نخست ما در مدیریت اغتشاشات، حفظ آرامش روانی جامعه، مدیریت افکار عمومی و به حداقل رساندن تلفات انسانی بود.

وی در ادامه به تشریح رویکردهای کلان این معاونت پرداخت و اظهار داشت: در دو محور رویکردی و عملکردی ورود پیدا کرده‌ایم؛ در محور رویکردی، شعارهای اصلی دولت، نشاط اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی را دنبال می‌کنیم و در محور عملکردی نیز تمام پروژه‌ها با پیوست سیاسی، امنیتی و اجتماعی تعریف شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از تدوین «سند دیپلماسی استانی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه یزد خبر داد و گفت: دیپلماسی را صرفاً اقتصادی نمی‌دانیم و در حوزه‌های فرهنگی، علم و فناوری و حتی درمان نیز ورود جدی داشته‌ایم. هدف ما ارتقای جایگاه بین‌المللی یزد و جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه یزد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای حوزه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در حوزه اجتماعی، یزد رتبه برتر خلاقیت اجتماعی، نوآوری اجتماعی و محله‌محوری را در کشور کسب کرده است. همچنین در حوزه ورزش بانوان، شاهد ۱۰ درصد افزایش بیمه بانوان و رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی فعالیت‌ها و زیرساخت‌های ورزشی بوده‌ایم.

معاون استاندار یزد با تأکید بر عدالت جنسیتی گفت: در راستای حمایت از ورزش بانوان، مقرر شده است یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه‌های ورزشی استان حتماً از میان بانوان انتخاب شود. عدالت در حوزه جنسیتی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین‌رشته‌ای سرلوحه کار مدیریت استان است.

وی همچنین از سفر قریب‌الوقوع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان یزد در هفته آینده خبر داد و گفت: در حوزه فرهنگ و هنر، کار را به‌طور کامل به اهالی هنر واگذار کرده‌ایم و معتقدیم دولت باید تسهیل‌گر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان به برخی دیگر از دستاوردها اشاره کرد و گفت: استان یزد جزو ۳ استان برتر کشور در افزایش ثبت‌نام انتخابات شوراها بوده است. همچنین کمیسیون دانشجویی استان رتبه نخست کشوری را دارد و ستاد اربعین و پدافند غیرعامل استان نیز حائز رتبه برتر کشور شده‌اند. کمیسیون کارگری استان نیز به‌صورت روزانه در دوران جنگ تشکیل جلسه داده و پرونده‌های تقسیمات کشوری با جدیت دنبال می‌شود.