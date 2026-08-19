به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان ظهر چهارشنبه در کمیسیون خدمات شهری، زیستمحیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز، اظهار کرد: پروژه انتقال پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز شهری از اقدامات مصوب و ارزشمندی است که تحقق هرچه سریعتر آن نیازمند عزم جدی و همت مضاعف مدیریت شهری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده منابع آبی همدان افزود: علاوه بر موضوع پساب، قنوات متعددی در سطح شهر وجود دارد که دارای پتانسیل قابلتوجهی برای تامین بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز هستند؛ بنابراین انتظار میرود برنامهریزی عملیاتی و دقیقتری برای بهرهبرداری بهینه از این منابع ارزشمند انجام شود.
رئیس شورای شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد شهرداری در حوزه گلکاری و استقبال از بهار امسال را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طرح گلآرایی سطح شهر در ایام نوروز، بازخورد بسیار مثبتی در میان شهروندان و گردشگران داشت و فضای بصری شهر را با طراوت و شادابی همراه کرد و امیدواریم این رویکرد در مدیریت فضای سبز با کیفیت و استمرار بیشتری ادامه یابد.
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