به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان ظهر چهارشنبه در کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز، اظهار کرد: پروژه انتقال پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شهری از اقدامات مصوب و ارزشمندی است که تحقق هرچه سریع‌تر آن نیازمند عزم جدی و همت مضاعف مدیریت شهری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده منابع آبی همدان افزود: علاوه بر موضوع پساب، قنوات متعددی در سطح شهر وجود دارد که دارای پتانسیل قابل‌توجهی برای تامین بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق‌تری برای بهره‌برداری بهینه از این منابع ارزشمند انجام شود.

رئیس شورای شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد شهرداری در حوزه گل‌کاری و استقبال از بهار امسال را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طرح گل‌آرایی سطح شهر در ایام نوروز، بازخورد بسیار مثبتی در میان شهروندان و گردشگران داشت و فضای بصری شهر را با طراوت و شادابی همراه کرد و امیدواریم این رویکرد در مدیریت فضای سبز با کیفیت و استمرار بیشتری ادامه یابد.