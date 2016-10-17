سنگ اندازی وزارت بهداشت در مسیر حرفه فیزیوتراپی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موذن زاده در خصوص طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی، افزود: بعد از تصویب کلیات این طرح در سال ۸۸ و اجرای آن در سال ۱۳۹۰ و برگزاری آزمون دکترای حرفه ای توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱ و پذیرش ۱۱ نفر از همکاران در اواین دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپی، در این دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که تعدادی از همکاران از این مقطع فارغ التحصیل شدند و پایلوت شدن طرح دکترای حرفه ای اجرا شد.

وی گفت: درخواست جامعه فیزیوتراپی مبنی بر اینکه هم در دورهای قبل و امسال بتوانیم در سطح وسیع تری دانشجوی دکترای حرفه ای بپذیریم باعث شد در همین راستا مکاتبات لازم توسط انجمن فیزیوتراپی و با حمایت های برد فیزیوتراپی ایران صورت گیرد و شخص ریاست انجمن با تک تک اعضای شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت شخصا جلساتی را برگزار کرد و با دبیر عالی برنامه ریزی و دبیر گسترش و دکتر لاریجانی و دکتر اکبری جلسه ای برقرار شد و واقعیت این است که نظری که از طرف معاونت آموزشی وزارتخانه به ما اعلام شد این بود که شما می توانید تنها در چند دپارتمان از مقطع فوق لیسانس دانشجوی دکترای حرفه ای پذیرش کنید.

موذن زاده ادامه داد: اما رئیس و اعضای انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با این قضیه مخالفت کردند و علت آن هم این است که اولا همکاران ما در مقطع فوق لیسانس می توانند حتی در مقطع PHD ادامه تحصیل دهند و مسئله دوم این است که الزامی ندارد کسی که می خواهد مقطع دکترای حرفه ای را بگذراند نتواند از لیسانس ادامه دهد و از فوق لیسانس یک شرط غیر ضروری است برای این کار و از طرف دیگر این کار به نوعی مقطعی DPT ما را در مقابل PHD قرار می دهد و ما به هیچ عنوان مایل نیستیم چنین اتفاقی بیافتد.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهار داشت: از آنجا که همکاران ما در سطح بالین فعالیت می کنند و اکثرا لیسانس فیزیوتراپی هستند باید امکانات ادامه تحصیل این همکاران فراهم شود و با توجه به این مباحث انجمن از معاونت آموزشی وزارت بهداشت خواستار پذیرش دکترای حرفه ای از مقطع کارشناسی است.

موذن زاده گفت: علت مخالفت معاونت آموزشی وزارت بهداشت این است که ظاهرا در اثر جو پزشک سالاری که در سیستم وزارت بهداشت برقرار است شاید تصورشان این است که مقطع DPT به صورت رایج اعمال نشود و اگر DPT به صورت رایج اعمال شود باید کنکورو ورودی رشته فیزیوتراپی هم DPT باشد در حالی که الان همکاران ما بعد از اینکه در سطح لیسانس فارغ التحصیل شدند عده ای به سمت فوق لیسانس و یک عده به سمت DPT و عده ای نیز به سمت PHD می روند که طبیعتا این روش منجر به ارتقای سطح پایه رشته فیزیوتراپی نمی شود.

وی ادامه داد: هدف ما ارتقای سطح پایه رشته فیزیوتراپی و ارتقای سطح علمی و حرفه ای جامعه فیزیوتراپی کشور است.

موذن زاده اظهار داشت: سیاست انجمن فیزیوتراپی این است که در ابتدا پذیرش دکترای حرفه ای از مقطع کارشناسی صورت گیرد و این مسئله ای است که به قوت پیگیر آن هستیم و برای احقاق حق همکارانمان در مقطع دکترای حرفه ای از تمامی ظرفیت های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد و مطالبه اصلی ما از معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، افزود: هدف ما با اجرای DPT تبدیل جامعه فیزیوتراپی به چیزی غیر از فیزیوتراپی نیست و قصد دخالت در امور پزشکی را نداریم و اعتقاد داریم ابتدا پزشک باید بیمار را ببیند و بعد از تشخیص پزشک، بیمار ارجاع داده شود به فیزیوتراپی و سایر دخالت های پزشکی و تشخیصی اصلا مورد نظر ما نیست. ولی ما می خواهیم با اجرایی شدن دکترای حرفه ای فیزیوتراپی آموزش بهتری به جامعه فیزیوتراپی دهیم تا خدمات بهینه و مطلوب تری به بیماران نیازمند این خدمات ارائه دهیم.

وی گفت: نفع اجرای DPT برای بیماران و نظام سلامت جامعه است و نفع چندانی برای فیزیوتراپیست ها ندارد و همکاران ما باید ادامه تحصیل دهند اما این استاندارد جهانی است و این باعث تاسف است که کشورهایی مثل پاکستان و عربستان سعودی در حال پذیرش DPT هستند و با اینکه ما در منطقه حرف اول را می زنیم اما داریم موقعیت خودمان را متزلزل می کنیم.