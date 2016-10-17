ادبیات مقاومت شهدا ادبیات عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بابازاده ظهر دوشنبه در یادواره شهید اعلمی و ۱۸۴ شهید ورزشکار اردبیل تصریح کرد: شهدا جان خود را برای آب و خاک ایران فدا کردن و امروز پهلوانان زنده همان جانبازانی هستند که روی ویلچرها نشسته‌اند.

وی با یادآوری رشادت شهدا، اضافه کرد: شهدا در ۴۰ درجه زیر صفر ماهوت و ۴۰ درجه بالای صفر کوهستان‌ها جنگیدند و اروند با رشادت‌های شهدای ایران آشنا است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با بیان اینکه شهدا در اوج غربت و بدون هیچ چشم داشتی راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند، تأکید کرد: زمانی که جوانان در سرزمین خوزستان می‌جنگیدند بدون چشم داشت و برای دفاع از اسلام رفته بودند.

بابازاده تأکید کرد: امروز اگر با عزت خون ندهیم با ذلت از ما خون می‌گیرند و ادبیاتی که شهدا از آن پیروی کردند ادبیات عاشورایی بود.

وی با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح فرزندان محرم هستند، متذکر شد: این سرزمین نیز سرزمین غیرت مردان است که اجازه تعدی به دشمن نمی‌دهد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان با تأکید به ضرورت پیروی از ادبیات اعتقادی شهدا وظیفه امروز جوانان را تبعیت از آرمان‌های شهدا دانست و افزود: امروز شهدایی مانند اعلمی مایه افتخار استان است و این شهدا با لبیک یا حسین(ع) در مقابل کفر ایستادند.