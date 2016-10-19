قطع همکاری خواننده پاپ با سرپرست ارکسترش/ حمید حامی توضیح داد

حامی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: طی سال های گذشته و از همان زمانی که وارد فعالیت موسیقی شدم با هنرمندانی چون محمدرضا عقیلی و بعدها رضا تاجبخش به عنوان سرپرست ارکستر همکاری هایی داشتم که غالب تمامی این اجراهای زنده مورد استقبال مخاطبان قرار می گرفت اما با توجه به اینکه چنین ارکسترهایی مبلغ بالایی به لحاظ دستمزد دارند و برای من واقعا پرداخت چنین دستمزد بالایی بسیار سخت بود از این جهت تصمیم گرفتم با ارکسترهای دیگری کار را آغاز کنم که این تصمیم منجر به آغاز همکاری با گروه هایی تازه شد.

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از مدتی که همراه با این گروه ها برنامه هایی را در تهران و شهرستان ها اجرا کردیم احساس کردم فضای مالی خیلی متوازن نیست، ضمن اینکه بعضی از آن ارکسترها نیز آن کیفیتی که من به دنبال آن بودم نداشتند، البته بماند که از همان اول نیز اشتباه کردم که به دنبال ارکستر دیگری بودم. به هر ترتیب بعد از قطع همکاری با آنها با عباس لطیفی وارد مذاکره شدم و تمرین هایی را نیز با او انجام دادم که باید اذعان کنم همکاری با این هنرمند عزیز تجربه خوب و شیرینی برایم بود اما باید به این نکته اشاره کنم اگر من با هنرمندانی چون رضا تاجبخش و محمدرضا عقیلی فعالیتی نداشته باشم، این موضوع به خودی خود باعث نارضایتی مخاطبان آثارم می شود که بنا دارم دوباره این همکاری شکل بگیرد.

همکاری دوباره با رضا تاجبخش

این خواننده موسیقی پاپ گفت: همکاری با هنرمندانی چون رضا تاجبخش که من خاطره بسیار خوبی از همکاری با او دارم با توجه به مشغله فراوانی که وی به جهت همکاری با سایر خوانندگان دارد، کمی دشوار است که باید هم من و هم او برنامه ریزی هایی را برای آغاز همکاری های مشترک داشته باشیم که آینده جزییات آن را مشخص می کند.

وی درباره قراردادهایی که با کنسرت‌گذار دارد نیز توضیح داد: در حوزه قرارداد با کنسرت گذار هم چندی پیش دچار مشکل شدم که حتی تصمیم گرفتم این قرارداد را با پرداخت خسارت فسخ کنم. اما با کنسرت گذار جدید به توافق رسیده ام که بعد از ایام محرم و صفر درباره این موضوع هم اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

دلیل قطع همکاری با گروه های قبلی

حامی درباره قطع همکاری خود با گروه های قبلی تصریح کرد: چندی پیش طبق برنامه ریزی های انجام گرفته بنا بر این بود که در چند شهرستان از جمله ساری کنسرت هایی را اجرا کنیم اما بدون هماهنگی و بدون اینکه من در جریان باشم، این کنسرت ها را لغو کردند و یا زمان آنها را تغییر دادند. همین موضوع باعث شده بسیاری از طرفداران از این اتفاق دلخور شوند و از سوی دیگر وقت چند ماهه ای که برای اجراهای زنده برنامه ریزی کنیم به هدر رود. به هر صورت من همین جا به همه طرفداران قول می دهم بعد از ایام محرم و صفر در شهرهای مختلف کنسرت هایی را برگزار کنیم. من از این پس طوری برنامه ریزی کرده ام که سال کاری ام از ماه صفر تا ماه صفر سال آینده تنظیم شود تا بتوانم در خدمت علاقه مندان موسیقی باشم.

خواننده آلبوم «یک لحظه عاشق شو» در بخش دیگری از صحبت های خود به انتشار آلبوم جدیدش نیز اشاره کرد و گفت: روز گذشته چارت اصلی آلبوم بسته شد و می توانم بگویم ۸۰ درصد قطعات آماده شده است. در این آلبوم علاوه بر همکاری همیشگی با رضا تاجبخش و بامداد بیات و هنرمندانی که سابقه دوستی زیادی با آنها دارم، افشین یداللهی، بابک صحرایی، یغما گلرویی، حسین علیشیری و سعید امیراصلانی به عنوان ترانه سرا حضور دارند. البته به دلیل اینکه نخواستم در حوزه میکس و مسترینگ مانند کارهای قبل روند طولانی تری را طی کنم سعی کردم این بار در زمینه میکس و مستر دخالتی نداشته باشم تا کارها کمی سریع تر پیش رود زیرا اصلا دوست ندارم بعد از انتشار آلبوم «یک لحظه عاشق شو»، سه سال در انتشار آلبوم وقفه ایجاد کنم.

وی با تشکر از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه صدور مجوز عنوان کرد: دوستان در وزارت ارشاد طی سال های گذشته همواره به من لطف داشته و دارند و من همواره در زمینه صدور مجوز با مشکل خاصی رو به رو نبودم ولی روند صدور مجوز طولانی بود و طی این مدت که روند صدور مجوز تسریع شده تصور می کنم مشکل خاصی در این زمینه نداشته باشم. این در حالی است که خودم مایلم آلبوم جدید بهمن ماه امسال در بازار منتشر شود اما اگر میسر نشد به طور حتم در اردیبهشت ماه سال ۹۶ منتشر خواهد شد.