به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با اشاره به اینکه مرکز نمایش های آیینی صبا ازبخش فرهنگی، تجاری و مشاعات تشکیل شده است، گفت: در صورت تامین اعتبارات فاز نخست این مرکز که شامل بخش فرهنگی و بخشی از مشاعات است، تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

سید احمد علوی با اشاره به اینکه پیشرفت سینما و تلویزیون و جایگزین شدن رسانه‌های جمعی باعث شده تا نقش برخی از هنرهایی که روزگاری نقش اساسی در زندگی ما داشته‌اند، کم رنگ شود، افزود: باید با اقدامات مناسب از جمله توسعه فضاهای فرهنگی، هنرهای اصیل را حفظ کرده و از آنها بهره ببریم.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای نمایش های آیینی و سنتی گفت: فرهنگ و هنر همواره در تمام کشورها از اولویت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و تلاش شده هنرهای کهن هر سرزمینی حفظ شود. بنابراین حفظ نمایش های آیینی و سنتی ما از اهمیت بسیاری برخوردار است.

علوی با اشاره به ایجاد مراکزی برای اجرای نمایش‌های آیینی اسلامی و ایرانی افزود: با ایجاد سالن‌ها و مراکز خاص نمایش‌های آیینی و سنتی می توان زمینه های لازم را برای شکل‌گیری اجراهای مداوم این نمایش‌ها و فعالیت‌ها، نمایش‌های آیینی و سنتی از سوی هنرمندان فعال در این حوزه را ایجاد کرده و آن را گسترش داد.

وی با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز نمایش های آیینی صبا از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران گفت: در این مرکز می توان تلفیق هنر مذهبی، سنتی و معماری مدرن را به راحتی مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه مرکز نمایش های آیینی صبا یکی از تجربیات شهرداری تهران در بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی است، افزود: گسترش مراکز فرهنگی و هنری در سطح شهر تهران، ضرورت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، احساس نیاز به ایجاد و گسترش سالن های تئاتر و نمایش، افزایش مکان های فرهنگی و ایجاد فضایی دایمی برای برگزاری نمایش های آیینی در سطح شهر تهران از جمله مهمترین اهداف در احداث این مرکز به شمار می آید.

قائم مقام شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهر تهران با وجود سالن‌های متعدد تا کنون فاقد یک مرکز حرفه‌ای نمایش های آئینی با استانداردهای لازم است، تصریح کرد: اجرای تعزیه، پرده خوانی، شبیه خوانی و... از جمله اموری هستند که با ساخته شدن مرکزی تحت عنوان مرکز نمایش های آیینی صبا می‌توانند به شکل جدی‌تر دنبال شوند تا نسل‌های آینده نیز با نمایش های آیینی ایران زمین، پیوندی ناگسستنی برقرار کنند.

علوی ادامه داد: بنا به ضرورت، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در کنار توجه به ساخت مراکز سینمایی به هنر تئاتر و خصوصا نمایش های آئینی و گسترش فضاهای مرتبط با این هنر اهتمام ورزیده و درصدد ایجاد مرکزی حرفه‌ای و مدرن با امکانات تخصصی است.

وی به بخش های فرهنگی، هنری، تجاری و تفریحی مرکز نمایش های آیینی اشاره کرد و گفت: در مجموعه مرکز نمایش های آیینی صبا ٦ سالن نمایش با ظرفیت ۸۰۰ نفر طراحی شده است که شامل پلاتو تمرین تئاتر، سالن تئاتر روحوضی، سالن تئاتر رو باز، دو بلک باکس نمایش که هر کدام با ظرفیت ۷۰ نفر است.

قائم مقام شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران بیان کرد: سالن اصلی دارای ویژگی های مختلف از جمله ظرفیت ۵۰۰ نفر، متحرک بودن صحنه، ماشینری و جا به جایی خودکار تماشاچیان و همچنین دارای قابلیت آکوستیک داینامیک به معنای یکسان سازی صدا برای تمامی تماشاچیان در سالن نمایش است. به عبارتی این سالن تنها و نخستین نمونه از نوع خود در خاورمیانه است.

وی در پایان اشاره کرد: یکی دیگر از عناصر متمایز کننده مرکز نمایش‌های آیینی صبا از تالارهای پیشین، مجاورتش با آب نمای عظیم و فضای طبیعی و در بر گرفتن مساحتی وسیع در زیر سطح زمین است. این تالار به طور کامل در زیر زمین قرار دارد و جدارهای شیشه‌ای بخش‌های مختلف آن را از هم جدا می‌کنند تا تماشاگران بتوانند بازیگران را در حین تمرین، گریم و یا ورود به صحنه ببیند.

استفاده از تجهیزات ویژه نور و صدا منطبق بر امکانات از دیگر ویژگی های منحصر به فرد آن است و رستوران، چایخانه، پارکینگ با گنجایش ۱۱۰ خودرو از دیگر امکانات این مجموعه محسوب می شود.