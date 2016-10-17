نشست شایعه پراکنی در فضای مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی شایعه پراکنی در فضای مجازی با عنوان «انصاف» در راستای توسعه و ارتقاء سلامت اجتماعی و فرهنگسازی در استفاده از شبکه های اجتماعی ۲۷ مهر در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

در این برنامه امیر صفری فروشانی کارشناس امنیت سایبری، آسیب های شایعه پراکنی در فضای مجازی و چگونگی پیش‌گیری و تشخیص آن را مورد بررسی قرار می دهد.

امروزه شایعات بسیاری در فضای مجازی به خصوص در شبکه های اجتماعی که در نشر اطلاعات و اخبار نقش بسزایی دارند، منتشر می شود. این مسئله با کسب دانش سواد رسانه ای و قدرت تشخیص شایعات از اخبار واقعی توسط مخاطبان رسانه های مجازی قابل حل خواهد بود.

در این زمینه پیش‌تر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای نیز نسبت به شیوع شایعات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هشدار داد.