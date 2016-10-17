به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، مواضع تکراری آنکارا مبنی بر لزوم مداخله بدون مجوز در این عملیات را بار دیگر به زبان آورد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط در سخنانی تعجب برانگیز گفت: چه بخواهند، چه نخواهند ما در عملیات آزادسازی موصل مشارکت خواهیم کرد!

رئیس جمهوری ترکیه همچنین مدعی شد که عدم دخالت کشورش در عملیات آزادسازی شهر موصل پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: من صراحتا به جامعه جهانی اعلام می کنم که ترکیه در عملیات آزادسازی موصل فعال خواهد بود.

اردوغان برای توجیه دخالت بدون مجوز و غیرقانونی ترکیه در عملیات آزادسازی موصل، ادعا کرد: ما دارای تاریخ مشترکی با شهر موصل هستیم.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن نادیده گرفتن حمایت های لجستیکی و بی دریغ کشورش از تروریست های تکفیری در عراق و سوریه، در کمال تعجب مدعی شد: ما می خواهیم در عملیات آزادسازی شهر موصل در کنار مردم عراق ایستاده و از آنها در مبارزه با داعش حمایت کنیم؛ ما روابط مستحکمی با مردم عراق داریم!

گفتنی است، اظهارات سراسر تعجب‌برانگیز رئیس جمهوری ترکیه در خصوص لزوم دخالت غیرقانونی این کشور در عملیات آزادسازی موصل در حالی است که دولت مرکزی بغداد رسما مخالفت خود با این مسأله را اعلام کرده است.

این اظهارات در حالی است که نیروهای «حشد الشعبی» عراق نیز اعلام کرده اند که در صورت مواجهه با نیروهای ترکیه ای در موصل، با آنها همچون تروریست های تکفیری داعش برخورد کرده و آنها را هدف قرار خواهند داد.