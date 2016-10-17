تخلیه دو فرودگاه دانمارک توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس دانمارک از تعطیلی دو فرودگاه محلی، دانشگاه و دو مرکز خرید در شهر کپنهاگ در پی دریافت پیام تهدید به بمبگذاری خبر داد.

منابع خبری می گویند منبع انتشار این تهدید هنوز مشخص نیست.

روزنامه اکسترا بلدت، در همین راستا از قول پلیس دانمارک نوشت: تعدادی پیام تهدید به بمبگذاری تنها ظرف مدت کوتاهی در تمامی کشور منتشر و دریافت شده است.

بر اساس این گزارش، پلیس اعلام کرده که یک فرودگاه محلی در روسکیلد واقع در ۳۵ کیلومتری کپنهاگ، پایتخت دانمارک به همراه یک مرکز خرید واقع در مرکز روسکیلد کاملا از حضور شهروندان تخلیه شده اند.

همچنین در منطقه اسلاگلس در نزدیکی روسکیلد به همراه یک فرودگاه محلی دیگر واقع در شمال شرق دانمارک نیز در پی دریافت تهدید امنیتی به طور کامل تخلیه شده و جمعیت حاضر در آنها نیز به محلی به دور از فرودگاه منتقل شده اند.