درگیری پلیس دانمارک با مخالفان و موافقان پناهجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هواداران گروه ضداسلام و ضدمهاجرت پگیدا (PEGIDA) در «کپنهاگ» پایتخت دانمارک تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش های واصله، تعداد شرکت‌ کنندگان در این تظاهرات مشخص نیست؛ اما گروهی که شمار آنها بیش از ۱۰۰ نفر بود همزمان در حمایت از پناهجویان تظاهرات کردند.

«راسموس اسگوسگارد» (Rasmus Skovsgaard) سخنگوی پلیس دستگیری ۱۱ نفر را مورد تائید قرار داد و گفت که پلیس نهایتاً موفق شد تا از درگیری این ۲ گروه جلوگیری کند.

لازم به ذکر است، در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۲۱ هزار پناهجو وارد دانمارک شدند؛ اما به دنبال اتخاذ تدابیر سخت‌ گیرانه‌ دولت این کشور در زمینه پذیرش پناهجویان، تعداد این افراد به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در ۷ ماه نخست امسال فقط ۵,۳۰۵ درخواست ثبت شده‌ است.