آتش سنگین رزمندگان یمن بر سر متجاوزان سعودی؛شلیک ۴۰ موشک به نجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه دستاوردهای خود در مبارزه با نظامیان متجاوز سعودی به موفقیت های بیشتری دست یافتند.

بر اساس این گزارش یگان موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن ۴۰ فروند موشک به مراکز تجمع ارتش سعودی در گذرگاه الخضراء واقع در نجران شلیک کردند که منجر به هلاکت و زخمی شدن چندین نظامی سعودی و انهدام تجهیزات و مواضع آنها شد.

رزمندگان یمنی همچنین چندین فروند موشک کاتیوشا به مواضع ارتش سعودی در منطقه مدرسه الزور واقع در نجران شلیک کردند.

نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن مراکز تجمع ارتش سعودی را در المحروق، الکرس و غاویه هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی به مزدوران شد.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی در ادامه حملات خود منطقه حرض در استان حجه را بمباران کردند.

همچنین مزدوران سعودی منازل شهروندان یمنی را در منطقه صرواح در استان مأرب هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

گفتنی است شدت حملات رزمندگان یمنی به متجاوزان سعودی به حدی است که مقامات عربستان از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور به همراه حامیان غربی رژیم سعودی از جمله آمریکا و انگلیس خواستار برقراری آتش بس فوری شده اند.