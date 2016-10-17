برقراری آتش بس ۷۲ ساعته در یمن از بامداد پنج شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از برقراری آتش بس ۷۲ ساعته در یمن که از بامداد پنج شنبه این هفته به مورد اجرا گذاشته می شود، خبر داد.

ولد الشیخ اعلام کرد که آتش بس ۷۲ ساعته در یمن از ساعت ۲۳:۵۹ شامگاه چهارشنبه ۱۹ اکتبر (۲۸ مهر) به وقت محلی اجرایی خواهد شد و قابل تمدید است.

وی همچنین تمام طرف های یمنی و منطقه ای و جامعه بین الملل را به تشویق پایبندی کامل به آتش بس که می تواند پایانی دائمی بر نزاع باشد فراخواند.

ولد الشیخ گفت: تمام طرف های یمنی پایبندی خود به مفاد آتش بس در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۶ را به من اعلام کردند.

«عبدالملک المخلافی» وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن نیز پیش از این اعلام کرده بود که «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری این کشور با آتش بس ۷۲ ساعته در یمن که قابل تمدید نیز است موافقت کرده است.