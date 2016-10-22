سازمان ملل تمدید آتش بس ۷۲ ساعته در یمن را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسماعیل ولد الشیخ احمد» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن تمدید آتش بس در این کشور به مدت ۷۲ ساعت دیگر را خواستار شد.

ولد الشیخ در بیانیه ای در فیس بوک با اعلام اینکه ۷۲ ساعت آتش بس در یمن اندکی بعد پایان خواهد یافت طرف های درگیر در یمن را به توافق برای تمدید آتش بس دست کم به مدت ۷۲ ساعت دیگر که قابل تجدید نیز است دعوت کرد.

آتش بس ۷۲ ساعته در یمن که پیش از این توسط «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعلام شده بود از بامداد پنج شنبه گذشته رسما به مرحله اجرا درآمد.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی تنها ساعاتی پس از اعلام آغاز رسمی آتش بس ۷۲ ساعته در یمن، منطقه «باقم» در استان صعده را هدف حملات هوایی قرار دادند که به دنبال آن ۳ شهروند یمنی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

عربستان بیش از یک سال و نیم است که با چراغ سبز آمریکا و ائتلاف چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طی این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.

در تازه ترین جنایت عربستان، جنگنده های سعودی به یک مجلس ختم در صنعاء پایتخت یمن یورش بردند که به شهادت دست کم ۱۴۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر دیگر منجر گردید.