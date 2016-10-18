برداشت هزار تن گردو از باغ های استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان قم، مسلم ابراهیمی اظهار داشت: امسال از هر هکتار بیش از یک تن گردو برداشت شده و مجموع تولید گردو در این استان به بیش از هزار تن تا پایان فصل برداشت گردو رسید.

وی افزود: در سال زراعی جاری به دلیل سرمای بهاره میزان برداشت محصول گردو نسبت به سال قبل در برخی از مناطق کاهش یافته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: گردو به دلیل خاصیت انبارداری بالا همیشه دارای بازار خوب برای فروش بوده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه این محصول در مناطق کوهستانی استان از جمله بخش خلجستان، قاهان و کهک کشت می‌شود، افزود: استان قم به دلیل موقعیت آب و هوایی به ویژه در منطقه کوهستانی برای کاشت انواع درختان گردو از جمله گردوی پوست سفید و پوست کاغذی مستعد است ولی در حال حاضر بیشترین نوع گردو در استان قم از ارقام بومی است.

وی یکی از مشکلات کشاورزان این بخش را بروز مکرر سرمازدگی، خشکسالی و کم آبی در مناطق روستایی و گرمای شدید هوا ذکر کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و اقتصادی بودن کشت و توسعه این محصول، استقبال برای توسعه کشت آن از سوی بهره برداران افزایش یافته است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه عملکرد بلند مدت محصول گردو در استان قم یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم است، اضافه کرد: سطح زیر کشت محصول گردو در استان قم یک هزار و ۲۰۰ هکتار می باشد که از این میزان یک هزار و صد هکتار آن بارده است.