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۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

کانون آهنگسازان خانه موسیقی فراخوان داد

کانون آهنگسازان خانه موسیقی فراخوان داد

فراخوان چهارمین مسابقه کانون آهنگسازان و رهبران ارکستر برای آهنگسازی ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری  مهر، فراخوان چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه موسیقی برای آهنگسازی ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی منتشر شد.

در متن فراخوان آمده است:

موضوع مسابقه:

- آهنگسازی برای ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی با الهام از تم های موسیقی محلی و ایرانی

- زمان اثر: بین ۳ تا  ۵ دقیقه

نحوه شرکت در مسابقه:

-  آثار باید به صورت پارتیتور(نت نوشته) ارائه شود.

 - علاقمندان جهت شرکت در مسابقه باید مبلغ ۳۰۰ هزار ریال طی فیش پرداختی به شماره حساب ۱۰۶۰۰۰۳۴۲۰۰۲ بانک ملی شعبه صبا ۵۴۶ به نام خانه موسیقی واریز کنند.  

- تحویل فرم شرکت در مسابقه و تحویل به دبیرخانه مسابقه

مهلت ارسال آثار: 

- آثار باید تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵ به همراه فرم شرکت در مسابقه، پارتیتور و فایل صوتی با فرمت Midi یا Audio  اثر به دبیرخانه مسابقه واقع خانه موسیقی در ساختمان فاطمی تحویل شود.  

 - پس از بررسی وارزیابی توسط داوران شده و طی مراسمی به سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و جوایزی اهدا می گردد.  

- شرکت در این مسابقه برای عموم علاقمندان آزاد است

- لازم به توضیح است، فرم شرکت در مسابقه از لینک زیر قابل دانلود است.

- نشانی خانه موسیقی جهت ارسال آثار: تهران، خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده، شماره ۲۷۰

کد مطلب 3798815

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