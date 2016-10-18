کانون آهنگسازان خانه موسیقی فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهارمین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه موسیقی برای آهنگسازی ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی منتشر شد.
در متن فراخوان آمده است:
موضوع مسابقه:
- آهنگسازی برای ارکستر بادی (چوبی و مسی) و سازهای ضربی با الهام از تم های موسیقی محلی و ایرانی
- زمان اثر: بین ۳ تا ۵ دقیقه
نحوه شرکت در مسابقه:
- آثار باید به صورت پارتیتور(نت نوشته) ارائه شود.
- علاقمندان جهت شرکت در مسابقه باید مبلغ ۳۰۰ هزار ریال طی فیش پرداختی به شماره حساب ۱۰۶۰۰۰۳۴۲۰۰۲ بانک ملی شعبه صبا ۵۴۶ به نام خانه موسیقی واریز کنند.
- تحویل فرم شرکت در مسابقه و تحویل به دبیرخانه مسابقه
مهلت ارسال آثار:
- آثار باید تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵ به همراه فرم شرکت در مسابقه، پارتیتور و فایل صوتی با فرمت Midi یا Audio اثر به دبیرخانه مسابقه واقع خانه موسیقی در ساختمان فاطمی تحویل شود.
- پس از بررسی وارزیابی توسط داوران شده و طی مراسمی به سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر و جوایزی اهدا می گردد.
- شرکت در این مسابقه برای عموم علاقمندان آزاد است
- لازم به توضیح است، فرم شرکت در مسابقه از لینک زیر قابل دانلود است.
- نشانی خانه موسیقی جهت ارسال آثار: تهران، خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده، شماره ۲۷۰
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