قیمت خرید توافقی زرشک در خراسان جنوبی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین خیریه در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به آغاز خرید توافقی زرشک از کشاورزان خراسان جنوبی گفت:زرشک کشاورزان بصورت توافقی خریداری می شودکه بر این اساس هر کیلوگرم زرشک باتوجه به کیفیت آن از سه هزار تومان و بالاتر خریداری می شود.

وی با بیان اینکه قیمت اعلام شده بسته به کیفیت زرشک وتقاضای بازار قابل افزایش است، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ضرر کشاورزان، تعاونی های روستایی زرشک را از آن ها خریداری کرده و به واحد های فرآوری تحویل می دهند.

وی تصریح کرد: این قیمت حداقل قیمت پرداخت به کشاورز بوده و تمامی هزینه های حمل و نقل تا تحویل به کارخانجات یا عرضه در بازار بر عهده خریدار است.

خیریه خواستار حمایت صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای حمایت از اتحادیه ها، تعاونی ها و خریداران زرشک برای تامین سرمایه مالی شد.