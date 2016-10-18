سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح مشارکتی ایران و آلمان در یک واحد بزرگ تولید شوینده ها در شهرک صنعت لیای قزوین برای تولید محصولات جدید گفت: وقتی یک شرکت حرفه ای و با سابقه خارجی پس از مطالعه حاضر می شود سرمایه گذاری قابل توجهی در یک واحد صنعتی قزوین انجام دهد نشان می دهد این استان ظرفیت های ارزشمندی دارد که هنوز استفاده نشده است.

استاندار بیان کرد: انتقال سریع بخشی از سهام و مجموعه بزرگ واحد تولید مواد شوینده در قزوین به شرکت آلمانی تجربه موفقی است که می تواند در پروژه های دیگر هم عملیاتی شود.

همتی اضافه کرد: خوشبختانه قوانین ما که الهام گرفته از اسلام است مالکیت خصوصی را محترم شمرده و مانند سرمایه گذاران داخلی از تجار خارجی هم حمایت می کنیم و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی یادآورشد: از هر گونه فعالیت سالم اقتصادی که در مسیر قانون باشد بشدت حمایت می کنیم زیرا اعتقاد داریم تنها با کار و تلاش و فعالیت می توان اشتغال را ایجاد و بیکاری را حل کرد.

استاندار اظهارداشت: در استان قزوین با حضور سرمایه گذاران متعدد خارجی تجربه ارزشمندی داریم که می تواند در پذیرش هیئت های جدید مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

طرح های مهمی در پسا برجام در استان قزوین اجرایی شده است

استاندار ضمن پاسخ دادن به کسانی که گفته داند برجام هیچ نتیجه ای نداشته است گفت: همین پروژه ای که در قزوین امروز کلید خورده و قادر است صدها شغل ایجاد کند تنها یک مورد از طرح هایی است که به واسطه شرایط پسابرجام ایجاد شده است و منصفانه نیست گفته شود هیچ کاری نشده است.

وی افزود: البته آمرکیا تلاش می کند ایران نتواند با کشوئرهای اروپایی تعامل اتقتصادی داشته باشد و چون به فکر منافع خود هستند سنگ اندازی می کنند و ما نیز از اروپاییان انتظار داریم در تصمیم گیری های خود بر راساس تشخیص درست و واقعیتهای موجود تصمیم بگیرند تا متضرر نشوند.



