به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، اعلام کرد دولت برای اجرای ۲۰ کیلومتر ابتدایی آزادراه قائمشهر – ساری، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است. به گفته وی، این منابع کمک خواهد کرد تا روند احداث این پروژه ملی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی بر عزم جدی دولت برای تکمیل پروژههای نیمهتمام استان تأکید کرد و گفت: همانگونه که دیگر پروژههای معطلمانده استان با پیگیریهای مستمر به سرانجام رسیدند، تلاش میکنیم این آزادراه نیز طبق برنامه پیش برود.
وی با اشاره به پیچیدگیهای تملک اراضی مسیر افزود: تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد مسیر آزادسازی شده و با تکمیل فرآیند تملک، امکان افزایش جبهههای کاری فراهم خواهد شد. استاندار تأکید کرد آمادهسازی مسیر ۲۰ کیلومتری ابتدایی برای حمل مصالح و تجهیز کارگاهها باید هرچه سریعتر انجام شود.
یونسی رستمی همچنین گفت پروژههای بزرگ نباید تنها متکی به بودجه دولتی باشند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پیمانکاران میتواند روند اجرای طرح را سرعت بخشد. او یکی از چالشهای اصلی پروژه را تأمین و حمل مصالح عنوان کرد و افزود برنامهریزی شده تا روزانه حدود چهار هزار تن مصالح از طریق ریل به محل پروژه منتقل شود، امری که باعث کاهش زمان ساخت خواهد شد.
استاندار یادآور شد با رفع معارضات، تأمین منابع مالی و حمایت مستمر از پروژه، آزادراه قائمشهر – ساری به زودی آماده بهرهبرداری خواهد شد و نقش مهمی در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
