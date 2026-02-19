شرکت های نفت و گاز سهم مسئولیت اجتماعی خود در چوار پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر پنجشنبه در جمع مردم چوار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای وارد شده بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: حفظ اشتغال نیروهای بومی خط قرمز ماست و اجازه نمی‌دهیم کارخانه یا واحد صنعتی در این شهرستان به دلیل مشکلات مالی یا اداری تعطیل شود.

وی با بیان اینکه برخی واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی مواجه هستند، افزود: برای جلوگیری از توقف فعالیت پتروشیمی، رفع تعهدات ارزی این واحد را در سطح ملی پیگیری کردیم و جلسات متعددی با مسئولان برگزار شد تا روند تولید متوقف نشود.

نماینده مردم همچنین بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: پتروشیمی و پالایشگاه موظف‌ هستند سهم شهرستان را در حوزه‌های زیرساختی، ورزشی و خدماتی پرداخت کنند و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به دغدغه‌های مردم در حوزه آب و درمان نیز تصریح کرد: پیگیری برای کاهش تنش آبی و تقویت زیرساخت‌های درمانی چوار ادامه دارد و این موارد در کنار اشتغال، از اولویت‌های اصلی ماست.

نماینده مردم در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مشکلات تولید و اشتغال به طور کامل برطرف نشود پیگیری‌ها متوقف نخواهد شد و از همه ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از حقوق مردم چوار استفاده خواهیم کرد.