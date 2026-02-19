دستگیری سارقان تجهیزات کارخانجات شهرک صنعتی بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب عصر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و تجهیزات سیستمهای مداربسته از داخل کارخانجات شهرک صنعتی بیرجند، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی بیان داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی و همچنین تحقیقات میدانی، ۴ نفر متهم به سرقت و مالخر را در این رابطه شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی متهمان طی عملیاتی دستگیر شدند.
سردار شجاعینسب تصریح کرد: سارقان در بازجوییهای به عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت کابل و تجهیزات سیستمهای مداربسته از کارخانجات شهرک صنعتی بیرجند به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
