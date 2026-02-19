۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

دستگیری سارقان تجهیزات کارخانجات شهرک صنعتی بیرجند

بیرجند - فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری سارقان تجهیزات سیستم‌های مداربسته کارخانجات شهرک صنعتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و تجهیزات سیستم‌های مداربسته از داخل کارخانجات شهرک صنعتی بیرجند، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی و همچنین تحقیقات میدانی، ۴ نفر متهم به سرقت و مالخر را در این رابطه شناسایی کردند که با هماهنگی مرجع قضائی متهمان طی عملیاتی دستگیر شدند.

سردار شجاعی‌نسب تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۰ فقره سرقت کابل و تجهیزات سیستم‌های مداربسته از کارخانجات شهرک صنعتی بیرجند به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

