  1. استانها
  2. یزد
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

استاندار یزد:عبور از شرایط اقتصادی فعلی مستلزم پرهیز از حاشیه‌سازی است

یزد - استاندار یزد از تشکیل «کمیته ارزی استان» جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: عبور از شرایط اقتصادی فعلی مستلزم پرهیز از حاشیه‌سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل ارزی واحدهای تولیدی استان با قدردانی از تلاش‌های صنعتگران و تولیدکنندگان خوشنام یزدی اظهار کرد: عبور از شرایط حساس کنونی مستلزم مدیریت صحیح و قوی و نیز پرهیز از حاشیه‌سازی در بخش صنعت خواهد بود.

وی از تشکیل «کمیته ارزی استان» جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مسائل این حوزه در کمیته مذکور جمع‌بندی و تحت مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار یزد با اشاره به مسئله رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان، صنعتگران و تولید کنندگان استان تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی این مسئله نیازمند پیگیری و مکاتبه در سطح ملی با هیئت دولت است.

بابایی در پایان بر لزوم توجه بیش از پیش اداره کل صمت استان یزد در اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران برای اعطای مجوزهای صنعتی و بررسی دقیق این موضوع در شورای دستگاه‌های نظارتی و شورای تامین استان تاکید کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها