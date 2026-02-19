به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل ارزی واحدهای تولیدی استان با قدردانی از تلاش‌های صنعتگران و تولیدکنندگان خوشنام یزدی اظهار کرد: عبور از شرایط حساس کنونی مستلزم مدیریت صحیح و قوی و نیز پرهیز از حاشیه‌سازی در بخش صنعت خواهد بود.

وی از تشکیل «کمیته ارزی استان» جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مسائل این حوزه در کمیته مذکور جمع‌بندی و تحت مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار یزد با اشاره به مسئله رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان، صنعتگران و تولید کنندگان استان تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی این مسئله نیازمند پیگیری و مکاتبه در سطح ملی با هیئت دولت است.

بابایی در پایان بر لزوم توجه بیش از پیش اداره کل صمت استان یزد در اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران برای اعطای مجوزهای صنعتی و بررسی دقیق این موضوع در شورای دستگاه‌های نظارتی و شورای تامین استان تاکید کرد.