بیش از ۸۲ کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسن اکبری اظهار داشت: برابر اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند محمولهای را در منطقه کویری استان جابهجا کنند، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک، هنگام رصد منطقه کویری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاقچیان را مشاهده کردند که با اقدامات عملیاتی موتورسیکلت را متوقف و متهم را زمینگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: مأموران در پاکسازی محل و همچنین بازرسی از موتورسیکلت، مقدار ۸۲ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک کشف کردند.