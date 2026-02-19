۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

بیش از ۸۲ کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی از کشف ۸۲ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک خبر داد و گفت: مأموران در این رابطه یک دستگاه موتورسیکلت را توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسن اکبری اظهار داشت: برابر اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند محمولهای را در منطقه کویری استان جابهجا کنند، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک، هنگام رصد منطقه کویری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاقچیان را مشاهده کردند که با اقدامات عملیاتی موتورسیکلت را متوقف و متهم را زمینگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: مأموران در پاکسازی محل و همچنین بازرسی از موتورسیکلت، مقدار ۸۲ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک کشف کردند.

