به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بهره‌برداری چهار طرح اقتصاد مردمی در استان خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت‌های بومی گیلان در صورت فعال‌سازی می‌تواند بخش مهمی از نیازهای اقتصادی استان را تأمین کند و اجرای این طرح‌ها نمونه‌ای از تحقق اقتصاد مردمی در عمل است.

وی با اشاره به احیای یک کارخانه خوراک دام افزود: این واحد تولیدی که سال‌ها غیرفعال بود، با مشارکت مردم و حمایت‌های بنیاد تعاون بسیج به چرخه تولید بازگشت و علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، در کاهش وابستگی به واردات و تأمین نیاز دامداران استان نقش مؤثری دارد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه گیلان از قطب‌های تولید برنج کشور است، گفت: اجرای طرح توسعه بازار برنج و حبوبات با هدف ساماندهی زنجیره تأمین، بهبود فرآوری و بسته‌بندی و دسترسی به بازارهای جدید دنبال شده و می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و کاهش واسطه‌گری کمک کند.

کوثری با اشاره به اجرای طرح پرورش جلبک اسپرولینا تصریح کرد: این طرح دانش‌بنیان و آینده‌دار با ارزش غذایی و اقتصادی بالا، ظرفیت ورود اقتصاد مردمی به حوزه‌های نوآورانه همچون سلامت و زیست‌فناوری را فراهم می‌کند.

وی همچنین به اجرای طرح توسعه رشتی‌دوزی اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره ارزش این هنر اصیل گیلانی از طریق آموزش، تولید و بازاریابی، زمینه اشتغال‌زایی به‌ویژه برای بانوان هنرمند را فراهم کرده و به حفظ این میراث فرهنگی کمک می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در پایان با بیان اینکه برای اجرای این چهار طرح در مجموع ۱۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این اعتبار با مشارکت مردمی و حمایت‌های بنیاد تعاون بسیج تأمین شده است.