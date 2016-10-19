«سیانور» از امروز در سینماها/ پوستر جدید آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فیلم بلند سینمایی شعیبی در حالی امروز ۲۸ مهر روی پرده می رود که قرار است هانیه توسلی به همراه بهروز شعیبی و سید محمود رضوی تهیه کننده «سیانور» روز چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰ با مردم به دیدن این فیلم در پردیس کورش بنشینند.

همچنین در در روزهای پایانی هفته نیز دیگر بازیگران فیلم در پردیس های سینمایی میزبان مخاطبان «سیانور» می شوند. همچنین قرار است در شهرستان ها نیز این دیدارهای مردمی با عوامل فیلم ادامه داشته باشد.

همزمان با آغاز اکران این فیلم یکی از پوسترهای فیلم با چهره هانیه توسلی در نقش هنگامه رونمایی شد.

در خلاصه داستان «سیانور» آمده است: پایان یک سکوت طولانی! امیر و هما پس از مدتی یکدیگر را می یابند در حالیکه یک انتخاب بیشتر ندارند، سیانور یا زندگی! و آنها زندگی را انتخاب می کنند.

این فیلم به برهه ای از تاریخ سیاسی ایران می پردازد که در سینمای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. در این فیلم مهدی هاشمی، هانیه توسلی، حامد کمیلی، پدرام شریفی، بابک حمیدیان، بهنوش طباطبایی، رضا مولایی، فرزین صابونی، فریدون محرابی، سارا توکلی، وحید حبیبیان، وحید رونقی و آتیلا پسیانی به ایفای نقش می پردازند.