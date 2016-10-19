به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه امروز آموزش و پرورش قوی زمینه‌ساز تعالی و پیشرفت معنوی و فیزیکی در جامعه است، ابراز داشت: جوانان مهمترین رکن توسعه و داشته ایران اسلامی هستند.

وی افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی های خوبی انجام شده و هدفگذاری خاصی تعیین شده که امیدواریم با کوشش و تلاش همه جانبه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی در انجام این مهم بیش از پیش موفق عمل کنیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه صرف اعتبارات در حوزه آموزش، هزینه کرد نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده نظام اسلامی محسوب می شود، گفت: برای کاهش و ریشه کردن آسیب‌های اجتماعی در جامعه، باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم لذا سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش به هیچ‌گاه دور انداختن سرمایه و اتلاف آن نیست.

خباز با بیان اینکه آموزش و پرورش انسان ساز است و نیروی انسانی مهمترین داشته استان سمنان و نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود، ابراز داشت: از این لحاظ آموزش و پرورش مهمترین و حساس‌ترین نهاد اجتماعی کشور محسوب می شود که حیات ایران اسلامی می تواند در گرو موفقیت آن باشد.

وی با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از معضلات اجتماعی موجود در استان سمنان، افزود: یکی از اقدامات در خور توجه در این بخش آشنایی دانش آموزان با صنعت و کشاورزی است که خوشبختانه این دو عامل به وفور در استان یافت می شود لذا با وجود این دو مزیت بسیار بالا نباید مشکلی برای فراگیری حرف مختلف از سوی دانش آموزان باشد و این امر تنها یک برنامه‌ریزی دقیق می خواهد.

استاندار سمنان با بیان اینکه صاحبان صنایع باید زمینه بازدید دانش آموزان را از بخش صنعت فراهم کنند، گفت: آموزش و پرورش می تواند با تفاهم نامه هایی در راستای اعزام دانش آموزان به بخش های صنعتی اقدام کند تا بتوانیم برخی اقدامات پایه ای برای شغل آموزی نوجوانان مان را از هم اکنون ساماندهی کنیم.

خباز بیان داشت: نوجوان نباید با کار بیگانه باشد و تنها مشاغل پشت میزی را شغل درآمد زا بداند لذا این استان نیازمند صنعت‌گران، معدن‌کاران و کشاورزانی است که از دل همین نوجوانان امروز بیرون می آیند.

وی افزود: این طرح‌ها البته نیازمند زیر ساخت هایی نیز است که باید به آن نگاه ویژه داشت همچنین آموزش و پرورش استان سمنان باید نیازهای ۲۰ سال آینده را شناسایی و در طرح هایی که اجرا می کند برای این دوره زمانی هدفگذاری داشته باشد.

مقام عالی دولت در استان سمنان همچنین از معنویات به عنوان سلاح در دستان دانش آموزان یاد کرد و گفت: امیدواریم آموزش و پرورش در راستای اقدامات معنوی خود در مدارس نسبت به تجهیز و ساخت نمازخانه‌های مناسب برای مدارس نیز اقدام کند.