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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

شهردار نهاوند:

دکه‌های غیرمجاز شهر نهاوند پلمب شد

دکه‌های غیرمجاز شهر نهاوند پلمب شد

نهاوند- شهردار نهاوند از پلمب دکه‌های غیرمجاز سطح شهر نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا یوسفیان از پلمب دکه‌های غیرمجاز در سطح شهر نهاوند خبر داد و گفت: با استناد به بند ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری‌ها، طرح ساماندهی کیوسک‌هایی که موجب بروز سد معبر، ایجاد مزاحمت برای ساکنان محل و یا مخالف اصول بهداشت و غیره دایر شده‌اند، اجرایی شد.

وی با اشاره به ارائه اخطارهای کتبی و شفاهی به صاحبان دکه‌ها و بیان اینکه شهرداری پس از عدم توجه این افراد نسبت به پلمب دکه‌ها اقدام کرد، گفت: از مهم‌ترین وظایف واحد اجرائیات در شهرداری می‌توان به جمع‌آوری اموال سد معبری، اجرای احکام ماده ۱۰۰، ابلاغ احکام ماده ۱۰۰، انتقال خودروهای بلندگو دار مزاحم به پارکینگ، جمع‌آوری بلندگوهای مزاحم، صدور اخطار کتبی سد معبر، پلمب مغازه‌های صاحب مشاغل مزاحم، جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر و اخذ دستور قضایی برای اجرای احکام و موارد خاص اشاره کرد.

شهردار نهاوند در پایان به جمع‌آوری خودروهای فرسوده و اسقاط، رسیدگی به شکایات مردمی، همکاری با واحدهای تابعه، رفع خطر از املاک، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، جمع‌آوری ادوات و وسایل ساختمانی، رفع آثار و جلوگیری از احداث آلونک‌های غیرمجاز، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، جلوگیری از تخلیه ضایعات ساختمانی و رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در محاکم قضایی و کلانتری‌ها اشاره کرد.

کد مطلب 3802178

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