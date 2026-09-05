به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر شنبه در نشست بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز با انتقاد از وضعیت ورودی‌های شرق و غرب شهر یاسوج اظهار کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز به حریم منابع ملی و طبیعی استان نیز سرایت کرده و این وضعیت علاوه بر آسیب به اراضی، سیمای ورودی مرکز استان را مخدوش کرده است.

وی با اشاره به شناسایی ۱۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در محور پلیس‌راه یاسوج-اصفهان افزود: برای تعدادی از این موارد رأی تخریب صادر شده و هشت مورد نیز منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است که روند رسیدگی و اجرای احکام باید با جدیت دنبال شود.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از وجود ۱۴ دکه غیرمجاز در محدوده پلیس‌راه یاسوج-اصفهان تا پلیس‌راه یاسوج-شیراز خبر داد و گفت: هدف از ساماندهی این واحدها کاهش اشتغال یا از بین بردن درآمد آن‌ها نیست، بلکه فعالیت این دکه‌ها باید در چارچوب قانون ساماندهی و مجوزدار شود.

شهامت با تعیین ضرب‌الاجل برای ساماندهی دکه‌ها بیان کرد: متولیان مربوطه موظفند تا پایان هفته نسبت به شناسنامه‌دار کردن و دریافت مجوز قانونی این واحدها اقدام کنند و در صورت نبود امکان صدور مجوز، دستگاه‌های خدمات‌رسان باید درباره قطع انشعابات آب، برق و گاز واحدهای غیرمجاز تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به وجود ۱۱۰ دکه در سطح شهر یاسوج گفت: تنها ۳۰ دکه از این تعداد دارای مجوز قانونی هستند و باید برای تعیین تکلیف سایر واحدها اقدام فوری انجام شود.

معاون عمرانی استانداری همچنین بر اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و افزود: دبیرخانه‌های این کمیسیون باید پیش از هر اقدامی از شرکت توزیع نیروی برق استعلام بگیرند و شهرداران نیز موظف به اجرای آرای صادرشده هستند. شرکت برق نیز نباید برای ساخت‌وسازهای خلاف ضوابط و طبقات غیرمجاز امتیاز صادر کند.

جمعه‌بازار یاسوج تعیین تکلیف شود

شهامت در ادامه با اشاره به وضعیت جمعه‌بازار یاسوج گفت: شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای طرح ساخت‌وساز در مکان فعلی یا فراخوان جذب سرمایه‌گذار جدید اقدام کند.

وی افزود: اولویت در این طرح، شناسایی کسبه واقعی و حذف دلالان است و باید قرارداد سه‌جانبه میان کسبه واقعی، شهرداری و سرمایه‌گذار به‌گونه‌ای منعقد شود که منافع مردم و شهر تأمین شود.

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت ساماندهی ساخت‌وسازها در شهر یاسوج تصریح کرد: با توجه به شهرنشینی بخش عمده جمعیت استان، هرگونه نابسامانی در حوزه ساخت‌وساز مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و باید از حوادث ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی و ناایمن جلوگیری کرد.

وی همچنین از عدم حضور مدیرکل راه و شهرسازی در این نشست انتقاد کرد و خواستار حضور مسئولانه دستگاه‌های متولی در جلسات تخصصی شد.

شهرداری آماده جمع‌آوری دکه‌های غیرمجاز است

شهردار یاسوج نیز در این نشست با اعلام آمادگی شهرداری برای جمع‌آوری دکه‌های غیرمجاز گفت: اجرای این اقدام نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

کیوان آشنا درباره وضعیت جمعه‌بازار یاسوج نیز اظهار کرد: در موضوع ساماندهی جمعه‌بازار، اراده لازم از سوی دستگاه‌های مختلف وجود ندارد و شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند این معضل را حل کند.

وی افزود: شهرداری برای ساخت‌وساز و ساماندهی جمعه‌بازار در مکان فعلی آمادگی دارد و در حال حاضر منتظر تخلیه کسبه و انجام قرارداد نهایی است.