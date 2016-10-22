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۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۴۲

باهنر در نشست جامعه اسلامی مهندسین:

آمریکا و صهیونیست‌ها بدنبال تأسیس «اسرائیل دوم» در منطقه هستند

آمریکا و صهیونیست‌ها بدنبال تأسیس «اسرائیل دوم» در منطقه هستند

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: آمریکا و اسرائیل علاقه مند هستند که کشور جدیدی در منطقه برای کردها تأسیس شود و از نظر ما این کشور اسرائیل دوم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری امشب در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به تحولات یک ماه گذشته در منطقه اظهار کرد: بخشی از این تحولات با وجود ارتباط با مسائل خارجی، به مسائل داخلی نیز مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته که ابرقدرت‌های جهان در این حد در صحبت‌هایشان همدیگر را تهدید کنند.

باهنر ادامه داد: برخی اقدامات و تهدیدها نیز به صورت غیرمعمول اتفاق می‌افتد؛ شاهد بودیم که آقای پوتین گفته بود اگر منافع روسیه تهدید شود و نتوانیم با سلاح‌ های متعارف به نتیجه برسیم، از امکانات هسته‌ ای خود استفاده می‌کنیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه مرکز همه این نزاع ‌ها و دعواها خاورمیانه و شمال آفریقاست، گفت: امروز عملا ترکیه، عربستان و کشورهایی مثل قطر از حالت انفعال خارج شده اند؛ در حالی که سالهای گذشته چنین مناسبات خصمانه‌ ای فقط بین ایران و آمریکا در جریان بود.

وی تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل علاقه مند هستند که کشور جدیدی در منطقه تأسیس شود؛ آنها می‌خواهند کشور دومی برای کردها تأسیس شود و از نظر ما این کشور اسرائیل دوم خواهد بود تا فشار را از صهیونیست‌ها دور کند.

باهنر گفت:‌ امروز شاهدیم که آمریکایی‌ها تروریسم را به خوب و بد تقسیم می‌کنند و مثلا النصره را جزو تروریست‌ها نمی‌دانند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به عملیاتهای موفق اخیر در سوریه و عراق تصریح کرد: امروز حتی رژیم صهیونیستی هم شکست خودش را پذیرفته و می‌داند که داعش دیگر امکان حیات ندارد.

وی خاطرنشان کرد: حامیان داعش هم ‌دنبال راه‌ی برای خروج تروریست‌ها هستند؛ در واقع به خاطر اطمینان از شکست داعش نمیخواهند شاهد هزاران جنازه آنها در این مناطق باشند.

ادامه دارد ...

کد مطلب 3803035

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    نظرات

    • خرده گیر ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
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      دوباره نزدیک انتخاباته و باهنر پیداش شد

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