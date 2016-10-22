به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری امشب در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به تحولات یک ماه گذشته در منطقه اظهار کرد: بخشی از این تحولات با وجود ارتباط با مسائل خارجی، به مسائل داخلی نیز مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته که ابرقدرت‌های جهان در این حد در صحبت‌هایشان همدیگر را تهدید کنند.

باهنر ادامه داد: برخی اقدامات و تهدیدها نیز به صورت غیرمعمول اتفاق می‌افتد؛ شاهد بودیم که آقای پوتین گفته بود اگر منافع روسیه تهدید شود و نتوانیم با سلاح‌ های متعارف به نتیجه برسیم، از امکانات هسته‌ ای خود استفاده می‌کنیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه مرکز همه این نزاع ‌ها و دعواها خاورمیانه و شمال آفریقاست، گفت: امروز عملا ترکیه، عربستان و کشورهایی مثل قطر از حالت انفعال خارج شده اند؛ در حالی که سالهای گذشته چنین مناسبات خصمانه‌ ای فقط بین ایران و آمریکا در جریان بود.

وی تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل علاقه مند هستند که کشور جدیدی در منطقه تأسیس شود؛ آنها می‌خواهند کشور دومی برای کردها تأسیس شود و از نظر ما این کشور اسرائیل دوم خواهد بود تا فشار را از صهیونیست‌ها دور کند.

باهنر گفت:‌ امروز شاهدیم که آمریکایی‌ها تروریسم را به خوب و بد تقسیم می‌کنند و مثلا النصره را جزو تروریست‌ها نمی‌دانند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به عملیاتهای موفق اخیر در سوریه و عراق تصریح کرد: امروز حتی رژیم صهیونیستی هم شکست خودش را پذیرفته و می‌داند که داعش دیگر امکان حیات ندارد.

وی خاطرنشان کرد: حامیان داعش هم ‌دنبال راه‌ی برای خروج تروریست‌ها هستند؛ در واقع به خاطر اطمینان از شکست داعش نمیخواهند شاهد هزاران جنازه آنها در این مناطق باشند.

ادامه دارد ...