به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری امشب در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به تحولات یک ماه گذشته در منطقه اظهار کرد: بخشی از این تحولات با وجود ارتباط با مسائل خارجی، به مسائل داخلی نیز مربوط میشود.
وی ادامه داد: در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته که ابرقدرتهای جهان در این حد در صحبتهایشان همدیگر را تهدید کنند.
باهنر ادامه داد: برخی اقدامات و تهدیدها نیز به صورت غیرمعمول اتفاق میافتد؛ شاهد بودیم که آقای پوتین گفته بود اگر منافع روسیه تهدید شود و نتوانیم با سلاح های متعارف به نتیجه برسیم، از امکانات هسته ای خود استفاده میکنیم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه مرکز همه این نزاع ها و دعواها خاورمیانه و شمال آفریقاست، گفت: امروز عملا ترکیه، عربستان و کشورهایی مثل قطر از حالت انفعال خارج شده اند؛ در حالی که سالهای گذشته چنین مناسبات خصمانه ای فقط بین ایران و آمریکا در جریان بود.
وی تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل علاقه مند هستند که کشور جدیدی در منطقه تأسیس شود؛ آنها میخواهند کشور دومی برای کردها تأسیس شود و از نظر ما این کشور اسرائیل دوم خواهد بود تا فشار را از صهیونیستها دور کند.
باهنر گفت: امروز شاهدیم که آمریکاییها تروریسم را به خوب و بد تقسیم میکنند و مثلا النصره را جزو تروریستها نمیدانند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به عملیاتهای موفق اخیر در سوریه و عراق تصریح کرد: امروز حتی رژیم صهیونیستی هم شکست خودش را پذیرفته و میداند که داعش دیگر امکان حیات ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حامیان داعش هم دنبال راهی برای خروج تروریستها هستند؛ در واقع به خاطر اطمینان از شکست داعش نمیخواهند شاهد هزاران جنازه آنها در این مناطق باشند.
ادامه دارد ...
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