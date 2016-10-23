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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان:

شرایط اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان در مازندران مطلوب است

شرایط اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان در مازندران مطلوب است

بابلسر- سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران از شرایط و میزبانی مازندران در اردوی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران در بابلسر ابراز رضایت کرد.

پرویز فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دومین اردوی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران در بابلسر در حال برگزاری است، بیان کرد: اردوی اول با حضور ۱۲ بازیکن در استان سمنان برگزار شد.

وی با اعلام رضایت از شرایط میزبانی مازندران از اردوی تیم ملی والیبال ساحلی ایران، گفت: اردوی بسیار خوب و جو بسیار خوبی در بابلسر وجود دارد ونسبت به اردوی قبلی شرایط خیلی بهتر است.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران ادامه داد: ۲۲ بازیکن در کشور مد نظر ما بودند که این تعداد را به دو اردو تقسیم کردیم و در اردوی شهرستان بابلسر ۱۰ بازیکن دعوت شدند و در این بین پنج نفر و از اردوی قبلی استان سمنان شش نفر انتخاب می‌شوند و تمرینات این ۱۱ نفر به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران برای مسابقات آسیایی آماده می‌شود، گفت: مسابقات والیبال ساحلی نوجوانان قهرمانی آسیا فروردین ماه سال جاری برگزار می‌شود.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران با اشاره به حضور مربیان مازندرانی حاضر در اردوی تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران، افزود: سعی می‌شود این مربیان در تیم ملی حفظ شوند و من رضایت کامل دارم و با عوض شدن مربی موافق نیستم چون توجیه کردن مربیان در هر اردو کار سختی است ولی تصمیم‌گیرنده فدراسیون والیبال بوده و ما تابع تصمیمات فدراسیون هستیم.

کد مطلب 3803373

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