۹ کمیته برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان در استان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد خاضع پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان استان افزود: از جمله این کمیته ها کمیته اجرایی، کمیته تبلیغات، کمیته فضای مجازی و ... است.

وی بیان کرد: برنامه های مختلفی در راستای بزرگداشت ۱۳ آبان در استان در دستور کار قرار گرفته است.

خاضع برگزاری میزگردهای مختلف در رابطه با ۱۳ آبان، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها، برگزاری مسابقات فرهنگی و برگزاری نمایشگاهها و ایستگاههای کاریکاتور و نقاشی را از جمله برنامه های بزرگداشت ۱۳ آبان در استان عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری حلقه های صالحین با محوریت ۱۳ آبان، اعزام مبلغ به مدارس، فضاسازی در سطح شهر و برگزاری جلسات با ائمه جماعت مساجد از دیگر برنامه های بزرگداشت ۱۳ آبان است.

خاضع تصریح کرد:۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کرده است.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب همه تلاش خود را برای ضربه زدن با انقلاب اسلامی به کار می برند، اظهار داشت: جنایات دهه های قبل و بعد از انقلاب گواه همه دشمنیهای استکبار و آمریکا با انقلاب اسلامی است.

خاضع اظهار داشت: کودتای ۲۸ مرداد، شهادت دانشجویان و دانش آموزان، حمایت و طرفداری از رژیم ظالم پهلوی، تاسیس ساواک، کشتار مردم در قیام پانزده خرداد بخشی از جنایات این رژیم است.

وی افزود: جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران، جنگ نرم و انتشار گسترده هجمه های مختلف فرهنگی، حمایت از گروهکهای ضد انقلاب وتکفیری همه از دشمنیهای استکبار علیه ایران است.

خاضع با بیان اینکه ماهیت جمهوری اسلامی مبارزه با استکبار بزرگ است، گفت: در راستای مبارزه با استکبار جهانی، ایران به الگویی جهانی تبدیل شده است.

وی ملت ایران را نماد مبارزه با استکبار جهانی دانست وافزود: جنایتهای آمریکا در ۱۳ آبان نمونه بارز جنایتهای استکبار است.