به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی فردا پنج‌شنبه به شهر قم سفر می‌کند و طی دو روز با تعدادی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو خواهد کرد .

دیدار با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی و وحید خراسانی از جمله برنامه‌های اعلام شده دبیر شورای عالی امنیت ملی در قم است.

همچنین دریادار شمخانی با حجت الاسلام سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران هم دیدار و گفتگو خواهد داشت.

حضور در بارگاه ملکوتی حرم حضرت معصومه(س) و دیدار با آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه(س) از دیگر برنامه‌های حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در قم است.

یادآور می‌شود بر اساس اعلام صورت گرفته دیدارهای شمخانی با مراجع و علما بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.