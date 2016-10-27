رژیم اشغالگر قدس مهمترین تهدید امروز جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی که به قم سفر کرده است در ادامه دیدارهای خود با مراجع عظام تقلید با آیت الله العظمی حسین نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.

استاد حوزه علمیه قم در این دیدار، انقلاب اسلامی را هدیه‌ای الهی بر شمرد و اظهار داشت: ایستادگی در برابر نفوذ و تحمیل بیگانگان، توجه به قدرت مردم و ظرفیت‌های داخلی، احیاء فرهنگ جهاد و شهادت مهمترین اصول تضمین کننده حفظ و تداوم انقلاب اسلامی است.

وی مهمترین تهدید امروز جهان اسلام را رژیم اشغالگر قدس عنوان کرد و یکی از شاخصه‌های انقلابی بودن را مخالفت و تداوم مبارزه همه جانبه با سلطه گری و ظلم این رژیم دانست.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به نقش تعیین کننده ولی امر در ایجاد انسجام و وحدت کلمه در جامعه افزود: در نظام ولایی شکل گیری دو قطبی و دو گانگی بی معنی بوده و مصداق کفران نعمت است.

کنگره عظیم اربعین فرصتی بی بدیل برای جلب توجه آزادی‌خواهان به رژیم صهیونیستی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کشور در ابعاد امنیتی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی اظهار داشت: در سایه امنیت کم نظیری که با برنامه‌ریزی و تلاش موثر دستگاه‌های ذیربط در کشور حاکم است، زمینه توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف فراهم است.

دریادار شمخانی با قدردانی از رویکرد روشنگرانه و انقلابی آیت الله نوری همدانی که موجب قوت قلب و بهره‌مندی مستمر نیروهای انقلابی در کشور است، افزود: کنگره عظیم اربعین فرصتی بی بدیل برای جلب توجه همه آزادی‌خواهان و ظلم ستیزان جهان به سوی یزیدیان زمان یعنی غاصبان قدس شریف و رژیم کودک کش رژیم صهیونیستی است.