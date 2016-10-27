توصیه های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیههایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم آبانماه به شرح ذیل ارائه کرد؛
استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
برداشت سریع باغات سیب و تامین لوازم بسته بندی
کارتن بندی دور تنه و شاخههای اصلی درختان میوه
تسریع در برداشت باقیمانده مزارع سیب زمینی با رعایت نکات فنی وبهداشتی
تمهیدات لازم جهت استفاده از فروتست در باغات
استفاده از قارچ کشها پس از برداشت میوه
زراعی:
برداشت محصولات زراعی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دما
تسریع در کاشت زراعتهای پاییزه آبی و دیم(گندم وجو)
تسریع دربرداشت چغندر قند که به عیار مناسب رسیدهاند با هماهنگی کارخانجات قند شهرستان و استان
انجام آبیاری مرحله دوم مزارع کلزا برای خروج جوانهها از خاک بهویژه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه
مدیریت بقایای گیاهی در اراضی دیم با استفاده از خاکورزهای حفاظتی
تسریع در عملیات برداشت(برداشت صحیح و به موقع، بسته بندی و عرضه در بازار مصرف) محصولات گوجه فرنگی و پیاز برای کاهش ضایعات محصول ناشی از کاهش دما
عدم مبارزه با علفهای هرز در مزارع کلزا
مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا با نظر کاشناسان در ساعات میانی روز
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
رعایت مسایل بهداشتی در دامداریها(صنعتی و سنتی) و مرغداریها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار و مسری
گرم نمودن آغلهای نگهداری احشام در روز سه شنبه و چهارشنبه
زنبورداری:
محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمائی بهویژه در صبح هنگام
انجام تغذیه ۲ به ۱ (۲ شکر و ۱ آب)
ماشین آلات:
محافظت از ماشین آلات کشاورزی با استفاده از ضد یخ
استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استانهای کردستان و کرمانشاه در روز یکشنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
محلولپاشی باغات میوه برداشت شده به وسیله کود فروتست تا قبل از زرد شدن وخزان برگها در ساعات میانی روز
استفاده از کودهای ریز مغذی در باغات میوه با استفاده از نتایج آزمون خاک وبرگ وطبق توصیههای کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی
زراعی:
انجام کشت مکانیزه گندم وجو در مناطق سردسیر شهرستان با استفاده از دستگاههای عمیقکار وردیفکار با رعایت میزان بذر جهت ایجاد تراکم مناسب کاشت
تهیه بذور گندم وجو اصلاح شده وگواهی شده وضد عفونی بذور با سموم قارچکش علیه بیماری سیاهک
انجام نهایی تهیه بستر بذر در زراعت آبی و سرویس و تنظیم خطیکارهای غلات
اجرای زراعت دیم پاییزی در نقاط سرد
انجام آبیاری بسیار سبک به منظور شروع فرایند جوانه زنی در زراعت کلزا
آبیاری مزارع زعفران تازه کشت شده
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
سرویس گرم کن مرغداریها جهت کنترل دما مطابق با سن پرورش
گرم کردن آغلهای نگهداری احشام در روز سه شنبه و چهارشنبه
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک کردن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی بهویژه در صبح هنگام
انجام تغذیه ۲ به ۱ (۲ شکر و ۱ آب)
استانهای گیلان و مازندران:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان گیلان از روز جمعه تا سه شنبه و در استان مازندران در روزهای دو شنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
پاکسازی نهرها و مسیلها با توجه به پیش بینی بارش در برخی نقاط
مبارزه همه جانبه با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی شهرستان رودبار جهت مقابله با آفت مگس زیتون
قطع آبیاری باغات کیوی یک هفته قبل از برداشت در صورت رسیدگی میوه
استفاده از توری برداشت و یا پوشش پلاستیکی در پای درختان زیتون جهت برداشت
محلولپاشی باغات میوه برداشت شده به وسیله کود فروتست تا قبل از خزان برگها
برداشت میوههای خرمالو و نارنگیهای پیشرس
کنترل مگس میوه باغات نارنگی پیشرس و خرمالو
تغذیه برگی درختان نارنگی پیشرس بعد از برداشت میوه با ترکیب ازت، فسفر، پتاسیم و ریز مغذی بهخصوص روی و بُر با نظر کارشناس
احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات (متناسب با شیب زمین)
زارعی:
برداشت محصولات زراعی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دما
انجام عملیات شخم و آماده سازی و بذر پاشی توسط زارعین کلزا و گندم و جو به خصوص در مناطق جنوبی استان گیلان
برداشت محصول راتون از روز سه شنبه تا پایان هفته در استان گیلان
دام و طیور:
گرم کردن سالنهای پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجهریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنها خصوصاً کف آنها
تنظیم دمای سالنها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها بههنگام شب و اوایل پرورش جوجه بهمنظور خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماریهای تنفسی و بهینهسازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت
شیلات:
تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیهای سردآبی
مبارزه با انگل لرنا با سم «تریکلروفون» در ماهیان گرمآبی
استان گلستان:
زراعت:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده
کشاورزان نسبت به آماده سازی زمین بهمنظور کشت جو اقدام و همچنین بذور خود مصرفی را ضدعفونی کنند
کشاورزان میتوانند به منظورافزایش حاصلخیزی و حفاظت از خاک پس از برداشت محصول شالی اقدام به کشت کود سبز از قبیل ماش، شبدر برسیم و غیره کنند
کشاورزانی که تمایل به تکثیر بذر گندم و جو مادری و گواهی شده دارند برای عقد قرارداد به شرکتهای تولید بذر مراجعه و بذور خود را دریافت کنند
کشاورزان میتوانند جهت بیمه محصولات زراعی و باغی و دام و طیور خود در سال زراعی جاری به کارگزاریهای بیمه در سطح شهرستانها مراجعه کنند.
کشاورزان نسبت به کشت سبزیجات و محصولات جالیزی اقدام کنند
حفظ نباتات :
کشاورزان قبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک حتما نسبت به ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده توسط حفظ نباتات اقدام کنند
کشاورزانی که قصد کاشت کلزا دارند، جهت کنترل علفهای هرز نسبت به استفاده از علفکشهای پیش از کاشت طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات اقدام کنند
پنبه و دانههای روغنی :
کشاورزانی که قصد کشت کلزا در مناطق شمالی و میانی را دارند نسبت به عملیات آماده سازی بستر بذر ترجیحاً با گاوآهنهای چیزل اقدام و سپس کشت را انجام دهند.
با توجه به اهمیت خشک بودن وش، ضروری است کشاورزان برداشت پنبه را پس از بین رفتن رطوبت ناشی از بارندگی و شبنم انجام دهند .
باغبانی :
باغداران با توجه به وقوع بارندگیهای فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتکهای پای درختان اقدام کنند .
شیلات :
با توجه ناپایداری جوی به پرورش دهندگان بهخصوص بخش سرد آبی توصیه میشود نسبت به قطع بهموقع غذا و مدیریت غذادهی در زمان بارش دقت لازم را بهعمل آورند و در بخش گرم آبی با توجه به افت دما از غذادهی بیمورد پرهیز کنند.
همچنین در بخش میگو به آن دسته از پرورش دهندگانی که صیدشان به اتمام نرسیده توصیه اکید میشود با توجه به افت دما تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از تلفات احتمالی بهعمل آورند.
استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان قزوین در روزهای دو شنبه و سه شنبه و در استان البرز در روز سه شنبه به دلیل به دلیل بارش پراکنده
برداشت محصولات باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دما ماننند انار
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
احداث تلههای چالکودی با توجه به کاهش دمای سطح خاک و حرکت لاروهای کرم سفید ریشه به اعماق خاک
کوددهی با کودهای ازته همراه با آبیاری با توجه به شرایط مناسب رشد و ذخیره مواد غذایی در درختان میوه سردسیری(به خصوص باغ های زردآلو، آلو و انگور) با توجه به خنک شدن هوا
حذف برگ های آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجه فرنگی
زراعی:
برداشت محصولات زراعی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دما
بهترین زمان برای مبارزه با علفهای هرز و جوندگان و از بین بردن کانونهای زمستانگذرانی آنها
آماده سازی اراضی کشاورزی و کشت غلات و کلزای پاییزه
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا
زنبورداری:
محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی بهویژه در صبح هنگام
استانهای اصفهان و یزد :
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان یزد در روز جمعه به دلیل وزش باد
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما در مناطق شمالی استان اصفهان
تعجیل در برداشت سیب زمینی در مناطق سردسیراستان اصفهان
خارج نمودن سرشاخههای خشک ناشی از آفات و بیماریها و سوزاندن آنها قبل از خزان کامل درختان
آبیاری و کوددهی با کودهای سرک در باغات پسته برداشت شده جهت افزایش کمی و کیفی محصول سال بعد و تقویت جوانههای زایشی پسته
حذف کلیه علفهای هرز و خار و خاشاک کف باغات پسته
تغذیه برگی باغات برداشت شده ازطریق محلولپاشی در ساعات میانی روز
انجام عملیات داشت پس از برداشت باغات پسته مانند مبارزه با آفتهای احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات آمونیوم به همراه آبیاری جهت تقویت درختان
تنظیم رطوبت در باغ و حفظ علفهای هرز کف باغ به جز مرغ برای کاهش ترکیدگی انارها
زراعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی در استانهای واقع در نیمه شمالی استان اصفهان که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دمای ۱۰-۶ درجه از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه
مبارزه باعلفهای هرزکشیده برگ مزارع کلزا پس از مراجعه به کلینیکهای گیاه پزشکی و مراکز خدمات کشاورزی
کشاورزان مناطق معتدل وگرمسیر استان اصفهان نسبت به اتمام کشت چغندرقند پاییزه ضمن عقد قرارداد با کارخانجات قند و آبیاری منظم جهت تسهیل درجوانه زنی اقدام کنند.
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها با توجه به کاهش محسوس دما در مناطق شمالی استان اصفهان
زنبورداری:
محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی بهویژه در صبح هنگام
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان خراسان رضوی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
استفاده از کود فروتست در باغات برداشت شده در ساعات گرم روز
برداشت محصولات باغی که زمان برداشت آن فرارسیده و انتقال به انبارهای استاندارد یا سردخانهها
زراعی:
برداشت محصولات باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دما
آبیاری مزارع کلزا کشت شده در زوهای سه شنبه و چهار شنبه
قطع آبیاری چغندرقند برای استحصال قند
قطع آبیاری مزارع پنبه جهت باز شدن غوزهها و جلوگیری از سرمازدگی
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها با توجه به کاهش محسوس دما
گرم کردن آغلهای نگهداری گوسفندان
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک کردن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی بهویژه در صبح هنگام و روزهای سه شنبه و چهار شنبه
انجام تغذیه ۲ به ۱ (۲ شکر و ۱ آب)
استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان کرمان در روز جمعه به دلیل وزش باد
فرآوری و انبارداری بهداشتی گردو، پسته و خرما
مبارزه با علفهای هرز سیب زمینی و پیاز در مناطق جنوبی و گرمسیر
مبارزه با مگس سفید جهت جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی
هرس شاخههای خرما
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان:
باغبانی:
انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی بلامانع است.
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
زراعی:
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
دامداری و مرغداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
استانهای ایلام و خوزستان:
باغبانی:
خودداری از انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان ایلام در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد
انجام آبیاری تکمیلی باغات مرکبات
مبارزه با علفهای هرز بین درختان و مسیرهای آبیاری جهت کاهش هدر رفت آب
زراعی:
آمادگی مزارع جنوب استان خوزستان برای ماخار و تهیه زمین کشت گندم و جو
عملیات کود پاشی مزارع سویا و کلزا
کشت و آبیاری مزارع شبدر برسیم
با توجه به احتمال تاخیر در بارشها عملیات کاشت غلات پاییزه با تاخیر نسبت به سال زراعی گذشته انجام شود.
دامداری و مرغداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
شیلات:
هوادهی استخرهای پرورش ماهی
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