به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیههایی را به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد که متن آن به شرح ذیل است:
استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
بستن دریچهها و تهویههای انبارهای نگه داری میوه جهت جلوگیری از یخزدگی
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
تمهیدات لازم جهت استفاده از فروتست در باغات در ساعات میانی روز
کارتن بندی دور تنه و شاخههای اصلی درختان میوه
از بین بردن بقایای مزارع گوجه فرنگی و شخم عمیق در این مزارع جهت از بین بردن جمعیت زمستانگذران آفت مینوز
تسریع در برداشت محصول انار
تسریع در ردیابی و مبارزه با مگس زیتون با استفاده از تلههای فرمونی و کارت زرد در باغات زیتون
مبارزه با علفهای هرز باغات میوه در ساعات گرم روز
کشت محصولات سیر و باقلا
ادامه برداشت زیتون روغنی
زراعی:
تسریع در برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
تسریع در انجام آبیاری (خاک آب) در زراعتهای غلات
تسریع در برداشت چغندرقند و انتقال به انبارهای استاندارد
تسریع در کاشت زراعتهای پاییزه آبی و دیم (گندم وجو) و نخود
مبارزه با علفهای هرز در مزارع کلزا
ادامه کاشت کلزا و غلات
دامداری:
ایجاد حفاظ در آغلها برای جلوگیری از تأثیر سوز باد بر دامها
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
زنبورداری:
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخ زدگی
استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی، تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
بستن دریچهها و تهویههای انبارهای نگهداری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگی
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندراد
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
استفاده از کودهای سولفات پتاسیم، فسفات آمونیم و گوگرد گرانوله در باغات میوه به روش جالکود براساس نتایج آزمون خاک و برگ
برداشت محصولات باقیمانده در باغات توسط باغداران
زراعی:
تسریع در برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
تسریع در برداشت چغندرقند و انتقال به انبارهای استاندارد
در زراعت گندم دیم رعایت تناوب زراعی انجام شود
مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعتهای آبی در ساعات میانی روز
انجام کشت مکانیزه گندم و جو با استفاده از دستگاههای عمیقکار وردیفکار با رعایت میزان بذر جهت ایجاد تراکم مناسب کاشت
تهیه بذور گندم وجو اصلاح وگواهی شده و ضد عفونی بذور با سموم قارچکش علیه بیماری سیاهک
اتمام کاشت غلات در مناطق معتدل و سرد
استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و گوکرد گرانوله بر اساس نتایج آزمون خاک به همراه باکتری تیوباسیلوس در مرحله کاشت مزارع گندم وجو
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک ساختن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخزدگی
استانهای گیلان و مازندران:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی (خرمالو و نارنگی انشو و سایر محصولات مرکبات) و انتقال به انبارهای استاندارد
بستن دریچهها و تهویههای انبارهای نگه داری میوه جهت جلوگیری از یخزدگی
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
احداث زهکش به عمق مناسب در باغات (مرکبات) متناسب با شیب زمین
استفاده از قیمهای مناسب و کافی در باغهای بارده و نهال
کنترل آفت حلزون در باغها و مزارع، کلزا و سبزیجات پس از پایان بارشها
زراعی:
برداشت از مزارع پنبه، لوبیا سبز، سویا و انواع سبزیها
کاشت کلزا، سبزیهای برگی، سیر و باقلا
مصرف کود سرک (اوره) در مزارع کلزا
حفظ نباتات :
جهت جلوگیری از خسارت کک، راب و حلزون در زمان سبز شدن مزارع کلزا، ضمن بازدید نسبت به مبارزه در ساعات میانی روز اقدام شود.
با توجه به فعالیت مگس مدیترانهای در باغات مرکبات ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوههای آلوده پای درختان با راهنمایی کارشناسان نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی اقدام شود.
شیلات:
تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیهای سردآبی
کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرمآبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی
رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهیهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریها
مبارزه با انگل لرنا با سم «تریکلروفون» در ماهیان گرمآبی
دام و طیور:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
مراقبت لازم از برهها و گوسالههای تازه متولد شده در مقابل سوز باد
گرم کردن سالنهای پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجهریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنها خصوصاً کف آنها
اطمینان از عملکرد سیستم گرمایشی قبل از جوجهریزی
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبورعسل (کوچک کردن فضا) و کوچک ساختن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخزدگی
استان گلستان:
باغبانی :
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
بستن دریچهها و تهویههای انبارهای نگهداری میوه جهت جلوگیری از یخزدگی
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
احداث و ترمیم تشتکهای پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک
باغداران، نسبت به امحای محصول مرکبات آلوده به مگس زیتون در کف باغات ریزش کردهاند، اقدام کنند.
آماده سازی زمین و کشت باقلا، سیب زمینی و نخودفرنگی تا قبل از آغاز بارشها
زراعی :
تسریع در برداشت ذرت علوفهای، انتقال به سیلو و جمع آوری وش
استفاده از از کودهای استارتر قبل از کاشت بهویژه کودهای زیستی قبل از کشت محصولات پاییزه (گندم، جو و تریتیکاله)
آماده سازی زمین و کشت به موقع گندم، جو، تریتیکاله و یونجه تا قبل از آغاز بارشها
ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده قبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک
انجام شخم عمیق به منظور مبارزه با آفات در مزارع سویا و پنبه برداشت شده
برداشت سویا تا قبل از آغاز بارشها
تسریع در کشت جو، تریتیکاله، یونجه، کلزا و گندم
تسریع در کشت کلزا و چغندر قند تا قبل از آغاز بارشها
کشاورزان، جهت آماده سازی بستر بذر گندم و جو به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاکورزی حفاظتی (خاکورز مرکب و کم خاکورزی) استفاده کنند
حفظ نباتات :
قبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک حتماً نسبت به ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده اقدام شود.
دامداری:
تأمین سوخت، تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخزدگی
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک ساختن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
بستن دریچهها و تهویههای انبارهای نگه داری میوه جهت جلوگیری از یخزدگی
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
احداث تلههای چالکودی با توجه به کاهش دمای سطح خاک و حرکت لاروهای کرم سفید ریشه به اعماق خاک
حذف علفهای هرز ریزومدار در باغات و مزارع
زراعی:
شخم اراضی در زمینهای آیشی که علفهای هرز رشد کردهاند (پس از مناسب شدن رطوبت خاک)
تسریع در برداشت ذرت و چغندر قند
بهترین زمان برای مبارزه با علفهای هرز و جوندگان و از بین بردن کانونهای زمستانگذرانی آنها
آماده سازی اراضی کشاورزی و کشت غلات و کلزای پاییزه
اتمام کاشت غلات در مناطق سردسیر و معتدل
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخزدگی
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک ساختن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
استانهای اصفهان و یزد :
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
جهت جلوگیری از لامپی شدن محصول خیار گلخانهای در اثر اختلاف زیاد دمای کمینه و بیشینه در طول شبانه روز در گلخانه نسبت به کنترل دمای گلخانه اقدام شود
کمینه دمای بین ۱۵ تا ۱۶ و بیشینه آن زیر ۳۰ درجه نگهداری شود
بستن دریچهها و تهویههای انبارهای نگه داری میوه جهت جلوگیری از یخزدگی
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه استفاده شود
خودداری از انجام شخم عمیق در باغات
جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانهای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انارهای آفت زده کف باغ و روی درختان اقدام شود
با توجه به سرد شدن هوا و عدم فعالیت حشرات بالغ و پورههای پسیل از هر گونه سمپاشی باغات پسته در حال حاضر خودداری شود
آبیاری و کوددهی با کودهای سرک در باغات پسته برداشت شده جهت افزایش کمی و کیفی محصول سال بعد و تقویت جوانههای زایشی پسته
انجام عملیات داشت پس از برداشت باغات پسته مانند مبارزه با آفتهای احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات آمونیوم به همراه آبیاری جهت تقویت درختان
تنظیم رطوبت در باغ و حفظ علفهای هرز کف باغ به جز مرغ برای کاهش ترکیدگی انارها
آبیاری مزارع زعفران
زراعی:
تسریع در برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
کاشت سریع کلزا
باتوجه به اتمام زمان کاشت ارقام زمستانه گندم درمناطق سردسیراستان از ارقام بینابین استفاده شود
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک ساختن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش شدید دما
آماده سازی وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالهای جوان
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد
خودداری از انجام هرس پاییزه درختان
زراعی:
تسریع در برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
تسریع در برداشت پنبه و چغندرقند
استفاده از علف کش در مزارع کلزا بعد از اتمام بارشها
استفاده از بذور گندم ضد عفونی شده جهت جلوگیری از آلودگی به بیماریهای سیاهک پنهان و آشکار
تسریع در کشت گندم و جو در مناطق معتدل و سردسیر
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان
گرم نمودن آغلهای نگه داری گوسفندان در شب هنگام
مراقبت لازم از برهها و گوسالههای تازه متولد شده در مقابل سوز باد
زنبورداری:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک ساختن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما
انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهها و صدمات ناشی از یخزدگی
استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش دما
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد
با توجه به تدوام برداشت زرشک تا اوسط آذر ماه، به باغداران توصیه میشود کشت پاجوش زرشک بعد از برداشت محصول در مناطق مستعد در استان کرمان صورت گیرد
در باغات پسته هرس پس از برداشت انجام گیرد و چوبهای هرس شده بهعنوان تله برای سوسگ سرشاخه خوار در قسمتهایی از باغ بهصورت دستهجات گذاشته شود
مبارزه با علفهای هرز سیب زمینی و پیاز در مناطق جنوبی و گرمسیر در ساعات بدون وزش باد
مبارزه با مگس سفید جهت جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی
جهت مبارزه با شانکر باکتریایی در درختان، بعد از ریزش برگها، سمپاشی با اکسید کلرور مس و زیر نظر کارشناسان کشاورزی انجام شود
زراعی:
برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب جهت بالابردن کیفیت محصول
آبیاری مزارع زعفران برداشت شده
تسریع در کاشت مزارع غلات آبی در مناطق معتدل و سرد
دامداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان
مراقبت لازم از برهها و گوسالههای تازه متولد شده در مقابل سوز باد
استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش دما
تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبار
زراعی:
تسریع در برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات و تأخیر در کاشت غلات بهویژه در مناطق جنوبی استان
خودداری از آبیاری سنگین مزارع کلزا کشت شده
از مصرف سموم علف کش پیش رویشی در مزارع کلزا و در زمان وزش باد اجتناب شود
کشت سریع کلزا نهایتاً تا پایان هفته
قطع آبیاری مزارع ذرت آماده برداشت در مناطق جنوبی
دامداری و مرغداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
استانهای ایلام و خوزستان:
باغبانی:
اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستمهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و سالنهای پرورش قارچ با توجه به کاهش دما
زراعی:
تسریع در برداشت ذرت علوفهای و انتقال به سیلو
تعجیل در شروع کشت در مناطق جنوب غربی و شرقی استان خوزستان برای مزارع گندم و جو
برداشت یا چرای مزارع یونجه و آمادگی کشت شبدر برسیم
تأخیر در کاشت مزارع گندم و جو آبی بر اساس تقویم زراعی مرسوم
تهیه زمین و تهیه بذر کلزا جهت کشت و آمادگی جهت کشت شبدر برسیم
عملیات کود پاشی مزارع سویا و کلزا همراه با آبیاری
چغندرکاران، مزارع را نسبت به آفات طوقهخوار کارادرینا، پرودنیا و برگخوار آگروتیس پایش و در صورت مشاهده پس از مساعد شدن شرایط جوی نسبت به کنترل عوامل خسارتزا اقدام کنند
دامداری و مرغداری:
تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما
خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان
محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما
ماشین آلات:
اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سمپاشها
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