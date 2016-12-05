به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهای پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم آذرماه به شرح ذیل ارائه کرد:

استان‌های آذربایجان‌ شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان آذربایجان شرقی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و برف و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

در استان آذربایجان غربی در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و برف

در استان اردبیل در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و برف و در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران

در استان زنجان در روزهای سه شنبه و پنج شنبه و جمعه به دلیل باران و برف

خودداری از هرس درختان میوه به‌خصوص از سه شنبه به بعد

مبارزه با موش‌های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم و جهت دریافت طعمه مسموم به مراکز خدمات مراجعه شود

رد یابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانه‌ها

جمع آوری بقایای گیاهی از سطح باغات ومزارع و انهدام آنها به‌ویژه باغات گرد

استفاده از یخ آب در روزهای پایانی هفته جهت کاهش جمعیت آفات زمستان گذران در سال آتی

ادامه برداشت باقی‌مانده زیتون روغنی

جمع آوری شاخ و برگ‌های ریخته شده در سطح باغ

محافظت از تاسیسات کشاورزی و تنظیم دمای گلخانه‌ها، انبارها به‌دلیل کاهش دما در روزهای پایانی

پوشش ساقه نهال‌های جوان با کارتن به‌دلیل کاهش دما

جمع آوری واز بین بردن شاخه‌های آلوده (به قارچ، کنه و سایر بیماری‌ها) وبقایای گیاهی از سطح باغات

تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ و تأمین سوخت گلخانه‌ها از دوشنبه به بعد

مبارزه با بیماری لکه طاووسی در باغات زیتون در ساعات گرم روز

زراعی:

سیلوی چقندر قند کنار مزارع با رعایت اصول فنی و کاهش دما

ادامه کاشت غلات پاییزه در زمان مناسب و رعایت اصول فنی

تسریع در اجرای عملیات خاک‌ورزی و آماده سازی بستر و کشت زراعت‌های پاییزه آبی و دیم گندم وجو در مناطق گرم و معتدل

تسریع دربرداشت و تحویل چغندر قند به کارخانجات قند

مدیریت بقایای گیاهی در اراضی دیم آیش با استفاده از خاک‌ورزهای حفاظتی

دامداری و شیلات:

تنظیم دما ورطوبت در مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و انبارهای نگه داری محصولات کشاورزی در روزهای پایانی هفته

ایجاد محافظ در آغل‌ها جهت جلوگیری از اثر سوز باد

در نظر گرفتن مسئله کاهش دما و تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی.

ماشین آلات:

با توجه به کاهش دما و بارش کشاورزان، نسبت به محافظت از تاسیسات کشاورزی اقدام کنند

تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله‌ها و صدمات ناشی از یخ زدگی به‌ویژه در روزهای پایانی هفته

استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان‌های کرمانشاه، کردستان و همدان در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

در استان چهار محال و بختیاری در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

در استان لرستان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه شنبه به دلیل بارش باران

کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایا وشاخه‌های شکسته وآلوده به بیماری قارچی را ازمحیط باغ خارج ومعدوم کنند

به گلخانه‌داران توصیه می‌شود نسبت به متعادل کردن دمای محیط سالن‌ها به‌علت اختلاف دمای شبانه روز در روزهای پایانی هفته اقدام کنند.

زراعی:

مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت‌های آبی در ساعات میانی و گرم روز

انجام نهایی تهیه بستر بذر در زراعت آبی، سرویس و تنظیم خطی‌کارهای غلات همچنین در زراعت دیم پیش از کشت

سرویس و تنظیم عمیق‌کارها مطابق نظر کارشناسان به‌منظور اجرای زراعت دیم پاییزی در نقاط معتدل و گرم استان

تسریع در کاشت مزارع گندم وجو با استفاده از بذور اصلاح شده وضدعفونی شده توسط دستگاه‌های عمیق‌کار و خطی‌کار

دامداری:

جلوگیری از نقل وانتقال دام‌ها در جهت کنترل بیماری تب برفکی

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور

رعایت مسائل بهداشتی در دامداری‌ها(صنعتی و سنتی) و مرغداری‌ها برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار و مسری

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما

ماشین آلات:

تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله‌ها و صدمات ناشی از یخ زدگی

افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آلات کشاورزی

استان‌های گیلان و مازندران:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران

برداشت میوه‌های خرمالو و مرکبات و انتقال به انبارهای استاندارد

مرکبات کاران، با توجه به فعالیت مگس مدیترانه‌ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه‌های آلوده پای درختان با راهنمایی کارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک‌های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی اقدام نکنند

باغداران زیتون نسبت به جمع آوری کلیه محصول در تاج و پای درخت با هدف جلوگیری از زمستان گذرانی آفت مگس زیتون اقدام کنند

باغداران استان پس از پایان برداشت محصول نسبت به نمونه برداری از خاک جهت آنالیز و توصیه کودی اقدام کنند

باغداران استان در صورت تأمین کودهای شیمیایی (فسفره و پتاسه) و دامی نسبت به انجام چالکود در حاشیه تاج درختان اقدام کنند

باغداران مرکبات و کیوی استان با توجه به وزش باد گرم در روزهای میانی هفته نسبت به برداشت حداکثری محصول اقدام کنند

در باغاتی که تاکنون برداشت میوه صورت نگرفته مانند باغات سیب، گلابی و انگور لازم است باغداران در عمل جمع آوری محصول تعجیل کرده و طی شب‌های جاری نسبت به کاربرد بخاری باغی و یا سوزاندن لاستیک و بقایای گیاهی جهت مقابله با سرمای شبانه اقدام کنند

بعد از بارش‌ها، نسبت به برداشت تامپسون‌ها اقدام شود، متناسب با شدت آسیب میوه، نسبت به عرضه میوه‌ها به صنایع تبدیلی یا انبار داری کوتاه مدت و یا برای ایام نوروز اقدام شود

کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه‌ها

برای نهال‌هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده، پس از محلول پاشی با ترکیبات مسی، محل شکاف با چسب باغبانی پوشانده شود

برای جلوگیری از پوسیدگی پوست در نهال‌های جوان پوشش دور ساقه باید باز شود

تجهیز سازه‌های گلخانه‌ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه‌ها (پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت نفت و گاز)

محلول پاشی سم اکسی کلراید مس در باغ مرکبات بعد از برداشت تا روز دوشنبه توصیه می‌شود

زراعی:

با توجه به شرایط پیش رو در مناطق جنوبی استان، زارعین نسبت به تسریع انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی محصول گندم(رقم گنبد) اقدام کنند.

در زراعت‌های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه به‌صورت محلول پاشی توصیه می‌شود.

انجام عملیات محلول پاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی تا روز دوشنبه بلامانع است

برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه‌ای بلامانع است

کاشت گندم و جو توصیه می‌شود

مصرف کود سرک (اوره) در مزارع کلزا با نظر کارشناس تا روز دوشنبه بلامانع است

احداث زهکش‌های مناسب در داخل و اطراف مزارع توصیه می‌شود

کنترل آفت حلزون در باغها و مزارع کلزا و سبزیجات تا روز دوشنبه بلامانع است

کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزارع کلز تا روز دوشنبه بلامانع است

شیلات:

آبزی پروران، به منظور زمستان گذرانی ماهیان در استخرها افزایش عمق آب، مقابله با پرندگان و سایر حیوانات مزاحم ضروری است.

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

مبارزه با انگل لرنا با سم «تری‌کلروفون» در ماهیان گرم‌آبی

کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرم‌آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی

دام و طیور:

مرغداران نسبت به ضد عفونی سالن‌های مرغداری و محیط اطراف محوطه صورت گیرد، در مصرف انرژی صرفه جویی و مقدار تهویه فارم‌ها و هوادهی را کنترل و تنظیم کنند

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه

گرم کردن سالن‌های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه‌ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن‌ها خصوصاً کف آنها

تنظیم دمای سالن‌ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری‌ها به‌هنگام شب و اوایل پرورش جوجه به‌منظور خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بهینه‌سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت

بسترریزی قبل از جوجه‌ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر ۳ تا ۵ سانتی‌متر و یا رول‌های کاغذی ضخیم

اطمینان از عملکرد موتور ژنراتور برق

اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز

ذخیره سوخت جایگزین در واحدهای مرغداری گاز سوز

به تأخیر انداختن چرا در زمان یخبندان به مدت ۱ الی ۲ ساعت به هنگام صبح

مراقبت از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده

زنبورداری:

در اختیار گذاشتن کیک تغذیه‌ای برای زنبور عسل

نوغان‌داران :

باتوجه به برف وباران وتجمع آب در پای درختان توت نوغانداران عزیز نسبت به پاکسازی دهانه‌ زهکش‌ها وخروج آب اضافی اقدام کنند

با توجه به مشاهده آفت شپشک در توتستان‌ها نسبت به شناسایی شاخه‌های آلوده و حذف آن اقدام لازم انجام شود.

استان گلستان:

باغبانی :

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش باران

با توجه به پیش بینی کاهش دما گلخانه داران و نهالستان داران، نسبت به راه اندازی سیستم گرمایشی اقدام کنند.

در باغات یک ساله؛ باغداران نسبت به پوشاندن نهال اقدام کنند و در سایر باغات(۲ یا چند سال) نسبت به پوشاندن تنه درختان اقدام شود.

باغداران برای پوشش تنه درختان با آب آهک به نسبت ۴ کیلو در ۲۰۰ لیتر آب اقدام کنند

باغداران با توجه به وقوع بارندگی‌های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتک‌های پای درختان اقدام کنند

زراعی :

به منظور تقویت مکانیزم‌های مقاومت به تنش‌های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصولات سبزی و صیفی کود پتاس به‌صورت پایه (قبل از کاشت) به میزان ۱۰۰-۷۵ کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها (فسفر و ازت) مصرف شود

در صورت مساعد بودن هوا در روزهای آتی کشاورزان باقلاکار که در مرحله ۸ – ۶ برگی است در اسرع وقت نسبت به وجین مزرعه اقدام کنند

کشاورزان نسبت به آماده سازی زمین و کشت باقلا، سیب زمینی و نخودفرنگی و گندم و جو اقدام کنند.

کشاورزانی که قصد کشت کلزا را دارند حداکثر تا فردا دوشنبه اقدام به کشت کنند

کلزاکاران جهت تسریع در رشد مزرعه کلزا و افزایش مقاومت به تنش‌های سرمایی نسبت به مصرف کود پتاس و اوره هرکدام به میزان (۷۵ – ۵۰ ) کیلوگرم در هکتار اقدام کنند.

در صورت امکان، آبیاری بارانی سبک می‌تواند برای کاهش تداوم خسارت سرما به بوته‌های کلزا بسیار مؤثر باشد .

با توجه به اهمیت خشک بودن وش، ضروری است کشاورزان عزیز از برداشت وش مرطوب خودداری کنند.

با توجه به وقوع بارش در این هفته سویا کاران هر چه سریع‌تر نسبت به برداشت محصول اقدام کنند.

با توجه به وقوع بارش پنبه کاران در برداشت پنبه تسریع کنند

با توجه به افت دما در اواخر هفته جاری، کشاورزان در صورت امکان پمپ‌ها، ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری را پس از تخلیه آب به مکانهای سرپوشیده منتقل و در غیر این‌صورت تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت یخبندان پیش بینی کنند .

حفظ نباتات :

کشاورزان به منظور مبارزه با آفات در مزارع سویا و پنبه برداشت شده پس از مساعد شدن شرایط رطوبت خاک نسبت به انجام شخم عمیق اقدام کنند.

به کشاورزانی ‌که در اثر سرما زراعت کلزای آن‌ها خسارت دیده است و تصمیم به شخم زمین و کشت زراعت جایگزین دارند توصیه می‌شود، اگر قبل از کاشت از علف‌کش ترفلان استفاده کرده‌اند؛ به‌عنوان کشت جایگزین نخودفرنگی، باقلا و یا آفتابگردان بکارند

همچنین در صورتی‌که بعد از کاشت از علفکش بوتیزان استفاده کرده‌اند به‌عنوان کشت جایگزین می‌توانند بعد از شخم زمین یک ماه بعد از مصرف علف‌کش مذکور، گندم کشت کنند

دامداری:

گرم کردن سالن پرورش طیور قبل از جوجه ریزی در داخل سالن‌های پرورش طیور انجام شود.

آماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل در فصل سرد و زمستان

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان‌های تهران، البرز و قزوین در روزهای سه شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده

در استان سمنان در روزهای سه شنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان قم در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد

در استان مرکزی در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روزهای چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

انبار داران با توجه به نوسانات دمایی و احتمال یخ زدگی و پوسیدگی محصولات ، نسب به جدا سازی و امحای محصولات معیوب اقدام کنند.

زراعی:

کشاورزان، با توجه به بالا بودن نسبی دما طی روزهای گذشته، در صورت نیاز می‌توانند نسبت به آبیاری مزارع غلات در ساعات میانی روز اقدام کنند.

کشاورزان، نسبت به علف کشی مزارع و باغات و جمع آوری بقایای گیاهی جهت جلوگیری از ایجاد کانون‌های زمستان‌گذرانی آفات اقدام کنند.

استان‌های اصفهان و یزد :

باتوجه به شرایط دمایی وبارش آخرهفته به گلخانه داران، سالن‌های پرورش طیوروتولیدکنندگان قارچ درمناطق مختلف استان توصیه می‌شود اقدامات لازم جهت کنترل دمای فضای گلخانه وسالن‌های تولید واستحکام تاسیسات را به عمل آورند

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید

باغداران کلیه مناطق استان جهت مبارزه با شانکرباکتریایی و سیتوسپورایی درختان هسته دار و درختان سیب و گردو به کلینیک‌های گیاه پزشکی ومراکز خدمات کشاورزی مراجعه کنند

زراعی:

آبیاری محصولات کشت شده پاییزه شامل غلات، دانه‌های روغنی وعلوفه درمناطق مرکزی وشرقی استان انجام گیرد

کنترل دما وتهویه انبارهای محصولات انباری (سیب زمینی، پیاز وغیره) با دقت انجام گیرد

استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خودداری در روز جمعه به دلیل بارش باران و برف و وزش باد

در استان خراسان شمالی از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات آرام روز بلامانع است

زراعی:

اتمام کاشت مزارع غلات آبی در مناطق سرد

دامداری:

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها و تهیه خوراک پر انرژی

خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برف‌گیر به دلیل سرما و یخبندان

دامداران سبک دام‌های خود را در مناطق امن و سرپوشیده نگه داری نمایند و از نگه‌داری دام‌ها در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود.

استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

اتخاذ تدابیر لازم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم‌های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه‌ها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ با توجه به دما

تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی(پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبار

زراعی:

خود داری از آبیاری سنگین مزارع کلزا کشت شده

دامداری و مرغداری:

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما

استان‌های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام هر گونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

با توجه به احتمال بارندگی و سرد شدن هوا مرکبات رسیده جمع آوری شود

با توجه به گل آلود بودن زمین طی روزهای آینده چین برداری مزارع سبزی و صیفی انجام شود

زراعی:

با توجه به بارندگی، در مزارع پیش کار اقدام به کود پاشی سرک شود

در مزارع شمالی خوزستان سریعاً کشت انجام گیرد.

با توجه به آلوده بودن عملیات قارچ کشی در مزارع کاهو صورت گیرد

مزارع شبدر کود پاشی و آماده چرای مستقیم یا برداشت توسط دستگاه باشد

ضدعفونی بذور گندم و جو

توصیه بر انجام عملیات ماخار در مناطق جنوب استان جهت کنترل علف‌های هرز

مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم رطوبت و دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها

دامداران و عشایرکوچ رو با توجه به اینکه تا روزهای آینده بارندگی قابل ملاحظه وجود ندارد اقدام به کوچ به مناطق گرمسیر کنند.

زنبورداری:

محل استقرار زنبورهای عسل محافظت شود