متوسط نرخ هر متر آپارتمان در تهران، ۴.۴میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان می‌دهد در مهرماه سال ۱۳۹۵تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۰۳۲۵ واحد مسکونی رسیدکه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۰، ۶ درصد کاهش نشان می دهد؛ ضمن اینکه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴,۴ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱.۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت (واحد مسکونی)

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهر ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۸ به ترتیب با سهم ۱۲.۲، ۹.۶ و ۶درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر بوده است که به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۷، ۱۰، ۱۵، ۱۱ و ۳ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۸ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در مهر ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسعکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴ / ۴۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۶ با ۱۲.۸ درصد و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ با ۳.۲ درصد تعلق دارد.

در مهرماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۴.۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال - ۱۳۹۵

در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۹۳.۵ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳.۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی-

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " ۳۰ الی ۳۵ " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سه ۱۳.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " ۲۵ تا ۳۰ " میلیون ریال با سهم ۱۲.۳ درصد و " ۳۵ الی ۴۰ " میلیون ریال با سهم ۱۰.۳ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۲.۸ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ۴۴.۴ میلیون ریال معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳.۳ و ۱۳.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۱.۹ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهرماه سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۳.۶ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۶ و ۱۱.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۱.۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن

در مهرماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۹ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن شامل اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰=۱۰۰ معادل ۲۸.۴ درصد است.

حجم معاملات و متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۱۰.۳ هزار واحد مسکونی و ۴۴.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰.۶درصد کاهش و ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و نیز گشایش‌های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به ویژه تک‌رقمی شدن نر سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یک بانک مسکن، شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوجین جوان و خانه اولی‌ها در شرایط کنونی فراهم شده است.

بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در مهرماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۹ درصد رشد نشان می‌دهد.