با ورود دولت به حاشیه ها مردم آسیب می بینند / عده ای به دنبال انحراف مسئولین از مسائل اصلی مردم هستند

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بیان این مطلب افزود: حاکم شدن تفکر حزبی بر خبرنگار ممکن است باعث ایجاد نقدهایی غیرمنصفانه و تخریبی شود در حالیکه رسالت اصلی رسانه ها حقیقت یابی است.

وی با تاکید بر نقش کلیدی جوانان در عرصه های گوناگون سازندگی تصریح کرد: بمب هسته ای واقعی ما ، جوانان هستند و تمام تلاش دشمن نیز ایجاد جدایی میان جوانان و مسئولین کشور است، اما طرحهای دشمن همیشه قبل از نهایی شدن با شکست مواجه می شود زیرا جوانان ما بیدار و آگاه هستند .

وی افزود: دولت احمدی نژاد برای تحقق اهداف بلند شکل گرفته است، بنابراین همت تمام مردم برای توسعه و پیشرفت در این خصوص لازم است.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: مردم امروز احمدی نژاد را به عنوان الگویی صادق می شناسند و شاید به همین دلیل است که علاوه بر رفتار وی، نوع پوشش وی نیز برای جوانان الگو شده است.