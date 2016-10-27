ششمین نشست شهرهای نمونه گردشگری کشور در بسطام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست فصلی شهرداران شهرهای نمونه گردشگری ایران روز پنج شنبه در حالی به میزبانی بسطام آغاز به کارکرد که مدیرکل مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور و شهرداران ۱۲گانه شهرهای نمونه گردشگری ایران اسلامی میهمانان ویژه این نشست بودند.

۱۲شهر نمونه گردشگری مصوبه هیئت دولت دارند

مدیرکل مناطق نمونه گردشگری میراث فرهنگی در این همایش ضمن اشاره به ضرورت ترویج گردشگری در ایران اسلامی با توجه به ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور، گفت: تا کنون ۱۲ شهر نمونه گردشگری مصوبه هیئت دولت دارند که بسطام، شهمیرزاد، تفت، ابرکو، میبد، رامسر و لاهیجان، ماهان، سرعین، تبریز، شهرری، دماوند و شیراز از جمله این شهرها هستند و کاشان نیز در شرف افزوده شدن به این لیست است.

جلال تاجیک درباره ضرورت بهره برداری از ظرفیت های گردشگری این شهرها، ابراز داشت: در حوزه زیرساخت ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سالانه اعتباراتی را برای کمک به شهرهای نمونه گردشگری در اختیار معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی قرار می دهد و ما به صورت پیمانی یا امانی این اعتبارات را در اختیار طرح های گردشگری قرار می دهیم اما این مهم می بایست مورد حمایت استاندران و مسئولان نیز قرار گیرد تا بتوانیم در راستای ترویج گردشگری اقدامات ویژه ای را صورت دهیم.

وی افزود: گردشگری مقوله ای است که میراث فرهنگی و شهرداری ها به تنهایی نمی توانند آنرا ترویج دهند لذا باید بخش خصوصی، فرمانداری ها، دستگاه های اجرایی و خدماتی با این نهادها همراه شوند تا بتوانیم در ترویج این مهم که می تواند مصداق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، گام برداریم.

شهرهای نمونه گردشگری تسهیلات می گیرند

مدیرکل دفتر شهرهای نمونه گردشگری میراث فرهنگی کشور همچنین گفت: امروز یکی از مشکلات شهرهای گردشگری هزینه های نگهداری میراث فرهنگی و گردشگری است که تقاضای دریافت تسهیلات برای این شهرها با یکی از بانک ها مطرح شده که با ارجاع این درخواست به حوزه اعتبارات بانک در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی بتوانیم در راستای توانمندسازی شهرهای نمونه گردشگری گام های مثبتی را برداریم.

تاجیک با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی به دنبال گشایش اعتبارات یا ال سی های خاص از محل تملک دارایی شهرداران برای شهرهای نمونه گردشگری کشور است، ابراز داشت: در صورتی که این مهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد می توانیم گام های خوبی را در زمینه اعتبارات شهرهای نمونه گردشگری برداریم.

وی افزود: یکی از مطالبات ما در شهرهای نمونه گردشگری، پیگیری اصول و مفاد این قانونی در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان شورای اسلامی این شهرها است که امیدواریم بتوانیم در راستای تصویب این مهم گام های اساسی برداریم.

اعتبارات گردشگری در بسطام اندک است

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود نیز در این نشست، گفت: متاسفانه اعتبارات تملک دارایی های شهرداری بسطام کفاف هزینه های بخش های گردشگری مانند اسکان و مرمت را نمی دهد اما امیدواریم بتوانیم در تخصیص اعتبارات کشوری و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ترویج گردشگری این شهر نمونه گردشگری بهتر عمل کنیم.

سید محمدرضا هاشمی با اشاره به ابتکار صورت گرفته در شاهرود طی دو سال اخیر درباره گردشگری، ابراز داشت: بنده از بدو ورود به شاهرود در تشکیل سه کمیته گردشگری، کشاورزی و صنعت اهتمام داشتم که این مهم را با وجود پتانسیل های فراوان گردشگری شهرستان ارائه دادم و امروز خوشبختانه مصوبات این کمیته های سه گانه در سطح شهرستان نمود بارزی پیدا کرده اند که برگزاری جشنواره های مختلف و نمایشگاه های عیدانه و تابستانی برای جذب مسافران و افزایش ماندگاری آنها در زمره این موارد هستند.

وی افزود: شهرهای نمونه گردشگری نمایندگان بسیاری را در مجلس شورای اسلامی دارند که تشکیل فراکسیون شهرهای نمونه گردشگری می تواند پیگیری مصوبات این حوزه را تسهیل کند لذا امیدواریم بتوانیم در راستای جذب اعتبارات در شهرهای گردشگری موفق عمل کنیم.

رونمایی از تمبر شهرنمونه گردشگری بسطام و خشت چهارعلی، نماد خشتی شهر بسطام از جمله بخش های ششمین نشست فصلی شهرهای نمونه گردشگری کشور در بسطام بود.