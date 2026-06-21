حسین علی سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست مشترک بررسی راهکارهای توسعه گردشگری عرفان و حکمت اسلامی در شاهرود و بسطام با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تهران خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگان کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در این نشست حضور داشتند، افزود: در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و همچنین دستاوردهای همایش ملی «شاهرود، شهر معلمان دین و اخلاق» ارائه شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ادامه داد: اهداف این رویداد در زمینه معرفی مفاخر برجسته منطقه، از جمله بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و همچنین تبدیل شاهرود و بسطام به قطب گردشگری عرفان و حکمت اسلامی، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سمیعی با اشاره به پیشنهاد برگزاری همایش بین‌المللی «شاهرود، شهر معلمان دین و اخلاق» گفت: این پیشنهاد با همکاری کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی مطرح شده است.

وی تصریح کرد: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست حمایت کامل خود را از برنامه‌های مشترک فرهنگی و تمدنی برای توسعه گردشگری عرفان و حکمت اسلامی در منطقه شاهرود و بسطام اعلام کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود خاطرنشان کرد: مقرر شد نشست‌ها و پیگیری‌های مشترک به صورت مستمر ادامه یابد تا زمینه دستیابی به نتایج عملی و اجرایی فراهم شود.